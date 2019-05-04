В Ярославле обсуждают жестокое убийство двух девушек: официальный комментарий следователей

Сегодня утром ярославцев взбудоражило известие о том, что в Тверицах за Волгой нашли двух мёртвых девушек. Об этом написали в паблике «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

— Одна якобы беременная, у второй отрезана грудь, — пишут в соцсетях.



Этот пост активно обсуждают Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.vom

— Когда недавно маньяк на Перекопе над мальчиком насильственные действия совершил, тоже только на районе говорили об этом, и только через неделю информация в интернете появилась, так что, возможно, и правда, — пишет Юлия Башкирова.

— Беременная была. Нашли в реке Уроч, остановка «Школа 50», ночью. Вроде она и порезана была. Знаю только один случай, — пишет Юлия Скачкова. — На 100% информация недостоверна. Знакомые ночью видели огни, а на утро от соседей узнали, что достали тело. То ли из реки, то ли из ямы у реки.

