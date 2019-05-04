4 мая суббота
СЕЙЧАС +11°С
usd 64.63
eur 72.31
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 64.63
eur 72.31
Происшествия

В Ярославле обсуждают жестокое убийство двух девушек: официальный комментарий следователей

Информацию о происшествиях опубликовали в соцсетях

Поделиться

3 908
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Следователи прокомментировали то, что пишут в соцсетях

Фото: Александра Савельева

Сегодня утром ярославцев взбудоражило известие о том, что в Тверицах за Волгой нашли двух мёртвых девушек. Об этом написали в паблике «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

— Одна якобы беременная, у второй отрезана грудь, — пишут в соцсетях.

Этот пост активно обсуждают

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.vom

— Когда недавно маньяк на Перекопе над мальчиком насильственные действия совершил, тоже только на районе говорили об этом, и только через неделю информация в интернете появилась, так что, возможно, и правда, — пишет Юлия Башкирова.

— Беременная была. Нашли в реке Уроч, остановка «Школа 50», ночью. Вроде она и порезана была. Знаю только один случай, — пишет Юлия Скачкова. — На 100% информация недостоверна. Знакомые ночью видели огни, а на утро от соседей узнали, что достали тело. То ли из реки, то ли из ямы у реки.

Мы обратились в СУ СК РФ по Ярославской области, чтобы уточнить, действительно ли за Волгой нашли двух мёртвых девушек.

— Данную информацию не подтверждаем, — ответили следователи.

По их словам, за Волгой не было даже несчастных случаев, связанных с купанием в реках.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

убийствосоцсети

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
4 май 2019 в 11:05

"Шила в мешке не утаить". В указанном паблике , комментаторы, пишут уже о 4 трупах. И что народ перешептывается, об этом, 2-3 недели.Маньяк(маньяки) , месть или хорошо поставленный(организованный ) бизнес, на живых людях или их телах ?

МмМ
4 май 2019 в 10:30

Не было такого или не хотят говорить что было такое?
Ни чему не удивлюсь, у нас одно быдло и сделать могут что угодно....