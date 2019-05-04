В Ярославле обсуждают жестокое убийство двух девушек: официальный комментарий следователей

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10 апреля 2019
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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Следователи прокомментировали то, что пишут в соцсетях
Фото: Александра Савельева
Сегодня утром ярославцев взбудоражило известие о том, что в Тверицах за Волгой нашли двух мёртвых девушек. Об этом написали в паблике «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».
— Одна якобы беременная, у второй отрезана грудь, — пишут в соцсетях.
— Когда недавно маньяк на Перекопе над мальчиком насильственные действия совершил, тоже только на районе говорили об этом, и только через неделю информация в интернете появилась, так что, возможно, и правда, — пишет Юлия Башкирова.
— Беременная была. Нашли в реке Уроч, остановка «Школа 50», ночью. Вроде она и порезана была. Знаю только один случай, — пишет Юлия Скачкова. — На 100% информация недостоверна. Знакомые ночью видели огни, а на утро от соседей узнали, что достали тело. То ли из реки, то ли из ямы у реки.
Мы обратились в СУ СК РФ по Ярославской области, чтобы уточнить, действительно ли за Волгой нашли двух мёртвых девушек.
— Данную информацию не подтверждаем, — ответили следователи.
По их словам, за Волгой не было даже несчастных случаев, связанных с купанием в реках.