«Гарью пахло даже в домах на Суздальской»: столб чёрного дыма поднялся над Новосёлками

Густой чёрный дым окутал частный сектор в посёлке Новосёлки. Едкий запах почувствовали даже жители многоэтажек на улице Суздальской.
— Очень сильное задымление было, — рассказала порталу 76.RU Любовь Герасимова. — Дошло до домов на Суздальской улице. Когда начали тушить, дыма стало ещё больше.
Тушить огонь выезжали пожарные.
— Загорелись два сарая, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Из-за участившихся случаев возгорания в городе сейчас введён особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры и поджигать сухую траву еще в нескольких районах области. За нарушение грозит огромный штраф.