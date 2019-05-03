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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

«Гарью пахло даже в домах на Суздальской»: столб чёрного дыма поднялся над Новосёлками

Ярославские спасатели рассказали, что горело

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Пожар в Новосёлках произошёл днём

Фото: Любовь Герасимова

Густой чёрный дым окутал частный сектор в посёлке Новосёлки. Едкий запах почувствовали даже жители многоэтажек на улице Суздальской.

— Очень сильное задымление было, — рассказала порталу 76.RU Любовь Герасимова. — Дошло до домов на Суздальской улице. Когда начали тушить, дыма стало ещё больше.

Дым был виден издалека

Фото: Любовь Герасимова

Тушить огонь выезжали пожарные.

— Загорелись два сарая, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Загорелись сараи в частном секторе

Фото: Любовь Герасимова

Из-за участившихся случаев возгорания в городе сейчас введён особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры и поджигать сухую траву еще в нескольких районах области. За нарушение грозит огромный штраф.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

пожар

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