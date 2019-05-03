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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

Полыхали и дом, и машина: сильный пожар в Ярославской области тушили почти семь часов

Огонь вспыхнул рано утром

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Огонь полностью уничтожил дом и авто

Фото: МЧС

Частный дом вспыхнул рано утром в деревне Шестаково Ростовского района. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС около пяти часов. Приехавшие на место спасатели увидели, что огнём охвачены и дом, и припаркованный рядом автомобиль.

Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы полностью потушить пожар.

— Огонь уничтожил дом и машину, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливают специалисты.

До конца мая в Ярославле и нескольких районах области введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и поджигание сухой травы. Штрафы за нарушение до миллиона рублей.

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