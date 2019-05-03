Полыхали и дом, и машина: сильный пожар в Ярославской области тушили почти семь часов

Частный дом вспыхнул рано утром в деревне Шестаково Ростовского района. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС около пяти часов. Приехавшие на место спасатели увидели, что огнём охвачены и дом, и припаркованный рядом автомобиль.



Пожарным потребовалось почти семь часов, чтобы полностью потушить пожар.



— Огонь уничтожил дом и машину, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавших нет.



Причины пожара устанавливают специалисты.

До конца мая в Ярославле и нескольких районах области введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и поджигание сухой травы. Штрафы за нарушение до миллиона рублей.