После открытия мотосезона в Ярославской области байкер влетел в автобус

— Колонна была стройная, дружная! — написал Евгений Смирнов группе «Мото Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — По крайней мере до Брагино, дальше я слинял.

После зимнего перерыва в Ярославле байкеры открыли мотосезон. Любители мотоциклов собрались 2 мая возле речного вокзала и дружной колонной в сопровождении сотрудников ГИБДД проехали по городу.

Правда, открытие сезона не обошлось без происшествий. На дороге после Тутаева в сторону Рыбинска мотоциклист попал в ДТП — влетел в автобус.



— На месте скорая, — написал в паблике Александр Владимирский. — У пилота травма ноги.

