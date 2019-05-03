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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

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Происшествия

После открытия мотосезона в Ярославской области байкер влетел в автобус

По дорогам города проехала колонна мотоциклистов

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Авария произошла на дороге в Рыбинск

Фото: Александр Маслов «Мото Ярославль» / Vk.com

После зимнего перерыва в Ярославле байкеры открыли мотосезон. Любители мотоциклов собрались 2 мая возле речного вокзала и дружной колонной в сопровождении сотрудников ГИБДД проехали по городу.

— Колонна была стройная, дружная! — написал Евгений Смирнов группе «Мото Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — По крайней мере до Брагино, дальше я слинял.

Байкеры собрались возле речного вокзала

Фото: Евгений Смирнов «Мото Ярославль» / Vk.com

Правда, открытие сезона не обошлось без происшествий. На дороге после Тутаева в сторону Рыбинска мотоциклист попал в ДТП — влетел в автобус.

— На месте скорая, — написал в паблике Александр Владимирский. — У пилота травма ноги.

Мотоцикл влетел под автобус

Фото: Андрей Пыжов «Мото Ярославль» / Vk.com

В прошлом году колонне байкеров проехать по улицам Ярославля без происшествий тоже не удалось. Тогда мотоциклист не поделил дорогу с двумя автомобилями на Юго-Западной окружной.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
3 май 2019 в 09:09

Ну чего, это нормально. Отсечет пошел!