На трассе в Ярославской области столкнулись две легковушки: пострадали три человека

Вчера около девяти часов вечера в Ярославской области произошла авария, в которой пострадали три человека. На дороге Ростов — Иваново в Ростовском районе столкнулись «Санг-Йонг» и «Фольксваген». За рулём первой машины в момент аварии была 46-летняя женщина, а во второй — 38-летний мужчина.



— На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Известно, что пострадали оба водителя и 18-летняя девушка-пассажир из «Санг-Йонга». Их всех врачи отправили на амбулаторное лечение.

