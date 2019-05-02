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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

На трассе в Ярославской области столкнулись две легковушки: пострадали три человека

В МВД сообщили, что было на месте дорожно-транспортного происшествия

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Удар был сильным. К счастью, никто не погиб

Фото: МВД

Вчера около девяти часов вечера в Ярославской области произошла авария, в которой пострадали три человека. На дороге Ростов — Иваново в Ростовском районе столкнулись «Санг-Йонг» и «Фольксваген». За рулём первой машины в момент аварии была 46-летняя женщина, а во второй — 38-летний мужчина.

— На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что пострадали оба водителя и 18-летняя девушка-пассажир из «Санг-Йонга». Их всех врачи отправили на амбулаторное лечение.

Ещё одно ДТП случилось накануне на дороге Ярославль — Иваново. Там погиб 36-летний спасатель из Гаврилов-Яма. В семье горюют по отцу (у Артёма остались жена и сын) и теперь думают — а как жить дальше? Семья боится вовсе остаться без дома.

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