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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

На трассе М-8 женщина на машине врезалась в автобус с детьми. Пострадал её сын

Подробности аварии в Ярославской области

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Авария случилась в Некрасовском районе

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области на трассе М-8, в Некрасовском районе, 30 апреля произошло ДТП — в пазик, в котором ехали 17 детей, врезался автомобиль. За рулём «Лады Ларгус» сидела 35-летняя женщина. 

— Женщина не выбрала безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, совершила попутное столкновение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Дети в автобусе не пострадали. Травмы получил ребёнок в машине. Как стало известно порталу 76.RU, это был сын женщины, он сидел на заднем сидении, был пристёгнут.

— Мальчик получил ушибы и ссадины, сейчас его отправили лечиться домой, — рассказал источник 76.RU.

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