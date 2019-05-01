На трассе М-8 женщина на машине врезалась в автобус с детьми. Пострадал её сын

В Ярославской области на трассе М-8, в Некрасовском районе, 30 апреля произошло ДТП — в пазик, в котором ехали 17 детей, врезался автомобиль. За рулём «Лады Ларгус» сидела 35-летняя женщина.

— Женщина не выбрала безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, совершила попутное столкновение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Дети в автобусе не пострадали. Травмы получил ребёнок в машине. Как стало известно порталу 76.RU, это был сын женщины, он сидел на заднем сидении, был пристёгнут.