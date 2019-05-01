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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

Проклятое место: в Ярославле водитель сбил девушку на переходе

И неспешно вышел из машины

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Девушку отбросило на обочину

Фото: Ярославль LIVE

В Ярославле на Юго-западной окружной дороге вечера случилось ДТП — на переходе сбили девушку. Под машину она попала, когда собиралась переходить дорогу. Девушку отбросило на обочину. Она осталась жива. Лежала на земле и не могла подняться. Водитель не сразу, видимо, сообразил, что надо метнуться на помощь — неспешно вышел из машины и наклонился к пострадавшей. Затем начал вызывать скорую.

Местные жители говорят — место здесь опасное. Людей сбивают часто.

— Народ уже специально стоит, ждёт, когда толпа соберётся, и переходят скопом, по-другому просто не замечают водители, — пишет Любовь Варакина в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».

— Там светофор с кнопкой нужен давно, — считает Александр Масленников.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Андрей.
1 май 2019 в 13:49

Адрес есть у этого места?

Роман
1 май 2019 в 15:19

Напротив дома 29 по улице Нефтяников.

гость
1 май 2019 в 14:17

пока за не пропуск пешехода не начнут лишать прав так и будут давить водятлы людей