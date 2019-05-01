Проклятое место: в Ярославле водитель сбил девушку на переходе

В Ярославле на Юго-западной окружной дороге вечера случилось ДТП — на переходе сбили девушку. Под машину она попала, когда собиралась переходить дорогу. Девушку отбросило на обочину. Она осталась жива. Лежала на земле и не могла подняться. Водитель не сразу, видимо, сообразил, что надо метнуться на помощь — неспешно вышел из машины и наклонился к пострадавшей. Затем начал вызывать скорую.

Местные жители говорят — место здесь опасное. Людей сбивают часто.

— Народ уже специально стоит, ждёт, когда толпа соберётся, и переходят скопом, по-другому просто не замечают водители, — пишет Любовь Варакина в группе «Ярославль LIVE» во «ВКонтакте».

