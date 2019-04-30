Грузовик смял легковушку: пострадавшие ярославцы разыскивают очевидцев ДТП

Ярославцы, которые попали в ДТП на Юбилейном мосту, разыскивают очевидцев аварии.

Напомним, вчера днём там столкнулись ВАЗ и КАМАЗ. Причём большегруз вдавил легковушку в отбойник. От машины ничего не осталось. К счастью, как говорят владельцы ВАЗа, никто не пострадал.

— Мы и сами не поняли, как в нас врезался грузовик. Мы ехали со скоростью 40 километров в час, потому что у нас заканчивался бензин. Мы ехали потихоньку, а он нас догнал и к отбойнику прижал. Говорит, стал обгонять нас, а его — фура. Думал, не зацепит нас, — рассказала хозяйка легковушки Наталия Машнина.