Грузовик смял легковушку: пострадавшие ярославцы разыскивают очевидцев ДТП

Ярославцы, которые попали в ДТП на Юбилейном мосту, разыскивают очевидцев аварии.
Напомним, вчера днём там столкнулись ВАЗ и КАМАЗ. Причём большегруз вдавил легковушку в отбойник. От машины ничего не осталось. К счастью, как говорят владельцы ВАЗа, никто не пострадал.
— Мы и сами не поняли, как в нас врезался грузовик. Мы ехали со скоростью 40 километров в час, потому что у нас заканчивался бензин. Мы ехали потихоньку, а он нас догнал и к отбойнику прижал. Говорит, стал обгонять нас, а его — фура. Думал, не зацепит нас, — рассказала хозяйка легковушки Наталия Машнина.
Кстати, не все встают на сторону Наталии. Многие думают, что водитель ВАЗа сам виноват.
— Вчера на заправке заправлялся мужчина, как я поняла, был свидетелем данного ДТП. Как он сказал, водитель «Лады» решил проскочить справа и чуть-чуть не рассчитал. Вот и результат, — рассказала Анна Александровна.
Сама же Наталия Машнина сейчас разыскивает очевидцев ДТП. Вы можете связаться с ней здесь.
Кто прав, кто виноват, предстоит выяснить сотрудникам ДТП. Они проводят проверку.