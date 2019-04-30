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Происшествия

Оставили даже без еды: хозяева бросили надоевшую собаку с щенком, привязав к заброшенному дому

Собак спасли ярославские волонтёры

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Дину привязали к заброшенному дому

Фото: Татьяна Свинина / Vk.com

Большую собаку Дину с её щенком спас от голодной смерти её громкий голос. Лай и завывания со стороны заброшенного дома в Ивняках услышали прохожие. Оказалось, что собаку привязали к старому дому и бросили. 

— Люди, как обычно, решили избавиться и бросили на произвол судьбы, — рассказала куратор Дины Татьяна Свинина. — Привязали, а ей ведь так даже еду себе не добыть. Хорошо, что лай услышали неравнодушные люди. 

Хозяев, которые так жестоко поступили с собакой, найти не удалось

Фото: Татьяна Свинина / Vk.com

Рядом с собакой бегал маленький щенок. Особой помощи обоим не понадобилось — видимо, собака недолго сидела на привязи и не была истощена. Щенку Дины уже нашли тёплый дом и заботливых хозяев, а спасённая собака ещё ждёт своих людей. 

— Динка — крупная собака, будет отлично охранять вверенную территорию, знает команды, — написали волонтёры в группе «Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — В планах её стерилизация. Очень хочется найти для неё дом и заботливых хозяев. 

Если вы готовы взять к себе Дину, звоните её куратору Татьяне по номеру 8 910 972-04-05. 

Дина ждёт своих людей

Фото: Татьяна Свинина / Vk.com

Это далеко не первый случай, когда хозяева столь жестоко избавляются от четвероногих. В прошлом году волонтёры спасли пса, который три дня просидел привязанный в лесу без еды и воды. Тогда хозяина нашли и потребовали объяснений поступка. 

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ТЕГИ

собака

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
30 апр 2019 в 15:07

Их бы в армию года на два,раз любят стрелять.

игорь
30 апр 2019 в 14:45

хозяев так бы привязать.у самого 2 и кошки и собака и всех вот так же брошенных приютил.взял бы да далеко живу

Гость
30 апр 2019 в 14:42

Ну и "потребовали объяснений своего поступка"... а дальше то что? Не от таких "хозяев" объяснений требовать, а в полицию заявление писать!