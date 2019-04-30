Оставили даже без еды: хозяева бросили надоевшую собаку с щенком, привязав к заброшенному дому

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Большую собаку Дину с её щенком спас от голодной смерти её громкий голос. Лай и завывания со стороны заброшенного дома в Ивняках услышали прохожие. Оказалось, что собаку привязали к старому дому и бросили.
— Люди, как обычно, решили избавиться и бросили на произвол судьбы, — рассказала куратор Дины Татьяна Свинина. — Привязали, а ей ведь так даже еду себе не добыть. Хорошо, что лай услышали неравнодушные люди.
Рядом с собакой бегал маленький щенок. Особой помощи обоим не понадобилось — видимо, собака недолго сидела на привязи и не была истощена. Щенку Дины уже нашли тёплый дом и заботливых хозяев, а спасённая собака ещё ждёт своих людей.
— Динка — крупная собака, будет отлично охранять вверенную территорию, знает команды, — написали волонтёры в группе «Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — В планах её стерилизация. Очень хочется найти для неё дом и заботливых хозяев.
Если вы готовы взять к себе Дину, звоните её куратору Татьяне по номеру 8 910 972-04-05.