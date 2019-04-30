Оставили даже без еды: хозяева бросили надоевшую собаку с щенком, привязав к заброшенному дому

Большую собаку Дину с её щенком спас от голодной смерти её громкий голос. Лай и завывания со стороны заброшенного дома в Ивняках услышали прохожие. Оказалось, что собаку привязали к старому дому и бросили.



— Люди, как обычно, решили избавиться и бросили на произвол судьбы, — рассказала куратор Дины Татьяна Свинина. — Привязали, а ей ведь так даже еду себе не добыть. Хорошо, что лай услышали неравнодушные люди.

