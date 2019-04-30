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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

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    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

Смертельное ДТП на М-8: после удара об отбойник машина улетела в другую сторону

В аварии в Ярославской области погиб мужчина

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Спасатели доставали водителя и пассажира

Фото: ГУ МЧС по ЯО

Сегодня ночью, 30 апреля, на трассе М-8 произошло смертельное ДТП: 30-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и налетел на отбойник. Видимо, машина шла на огромной скорости, поскольку от удара её отбросило в противоположную сторону. Водителя и пассажира из машины доставали спасатели.

— Авария произошла в 00:35 в Даниловском районе. В результате ДТП 30-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. 32-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчера на трассе в Ярославской области произошло ещё одно смертельное ДТП. Две легковушки столкнулись лоб в лоб на трассе Ярославль — Иваново.

ТЕКСТ

Анна Лурье

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