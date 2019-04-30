Смертельное ДТП на М-8: после удара об отбойник машина улетела в другую сторону

Сегодня ночью, 30 апреля, на трассе М-8 произошло смертельное ДТП: 30-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и налетел на отбойник. Видимо, машина шла на огромной скорости, поскольку от удара её отбросило в противоположную сторону. Водителя и пассажира из машины доставали спасатели.

— Авария произошла в 00:35 в Даниловском районе. В результате ДТП 30-летний водитель иномарки скончался на месте происшествия. 32-летнему пассажиру была оказана медицинская помощь, — рассказали в УМВД по Ярославской области.