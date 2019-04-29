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Происшествия

«Сын боится ходить один»: вынесли приговор ярославцу, открывшему стрельбу из винтовки по детям

Папа малыша считает решение несправедливым

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Мужчина палил по ребенку с балкона

Фото: Владимир Проворов, телеканал Первый Ярославский

В Ярославской области суд вынес приговор 37-летнему мужчине, выстрелившему в ребёнка на детской площадке. Суд полностью доказал вину.

— Ему назначили штраф. Будет теперь полтора года выплачивать из своей заработной платы 10% в счёт государства и всё. Если у него официальная зарплата 10–12 тысяч, то, соответственно, в месяц он будет выплачивать 1000–1200 рублей. Вот такие у нас законы, — рассказал отец пострадавшего мальчика Владимир Проворов. — Это, получается, покупай винтовку — и можешь стрелять, по кому хочешь, и за это ничего тебе не будет!

Мальчика врачи подняли на ноги, но последствия остались — на теле ребенка большой шрам. 

— И сын теперь боится в подъезде ходить один, приходится встречать, — говорит папа мальчика.

На теле малыша остался большой шрам

Фото: Владимир Проворов

Конфликт произошёл в посёлке Микляиха Тутаевского района в ноябре 2018 года. Мальчик с друзьями играл во дворе, запустил петарду. Чем и разозлил соседа. Мужчина взял винтовку, вышел на балкон и начал стрелять по детям. Попал в 9-летнего Лёву. Ребёнок прибежал домой весь в крови, родители тут же отвезли его в больницу, где малыша прооперировали. Позже стрелявший сосед каялся — сам не понял, как так вышло.

— Не знаю, простят ли меня родители ребёнка, — говорил в интервью.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (1)

вотвамхуенот
29 апр 2019 в 13:12

петарда нехило срикошетила