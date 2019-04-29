Полыхало около жилых домов: в Ярославле сгорел дом, который власти не смогли снести за год

Женщина утверждает, что ещё год назад местные жители обращались через соцсети к городским властям, обращали внимание на проблему.

— Пламя охватило разрушенное здание за пару минут. Второй разрушенный барак находится в пяти метрах от жилых домов, — говорит местная жительница Виктория Дубинкина.

Вчера в Ярославле на Рябиновой улице (на Суздалке) загорелся расселённый дом. Расселённый, но не снесённый.

Но ни от кого так и не дождались действий.

— Сегодня мы увидели яркий пример того, как из-за халатности властей без крыши над головой могли остаться десятки семей, живущих на улице Рябиновой, — считает Виктория.