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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

Полыхало около жилых домов: в Ярославле сгорел дом, который власти не смогли снести за год

Видео с места пожара

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Пламя могло перекинуться на соседние дома

Фото: Виктория Дубинкина

Вчера в Ярославле на Рябиновой улице (на Суздалке) загорелся расселённый дом. Расселённый, но не снесённый. 

— Пламя охватило разрушенное здание за пару минут. Второй разрушенный барак находится в пяти метрах от жилых домов, — говорит местная жительница Виктория Дубинкина.

Женщина утверждает, что ещё год назад местные жители обращались через соцсети к городским властям, обращали внимание на проблему. 

Но ни от кого так и не дождались действий.

— Сегодня мы увидели яркий пример того, как из-за халатности властей без крыши над головой могли остаться десятки семей, живущих на улице Рябиновой, — считает Виктория.

Писали сначала мэру Слепцову

Фото: Виктория Дубинкина

А затем — Волкову

Фото: Виктория Дубинкина

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КОММЕНТАРИИ (1)

Электрик
29 апр 2019 в 13:32

Ну вот и деньги тратить не надо.