Следователи возбудили уголовное дело: из больницы пропала 16-летняя девушка

Полицейские разыскивают 16-летнюю Анастасию Чумакову. Девушка пропала в Ростовском районе. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Анастасии.



Источник 76.RU рассказал, что девушка пропала из больницы в Ростовском районе.



— На вид 18–20 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, черные брюки, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Анастасии Чумаковой, просят сообщить по телефонам 02, 102 или в ОМВД России по Ростовскому району 8 (48536) 6-08-65, 8 (48536) 7-90-38 или в СУ СК РФ в Ростовском районе 8 (48534) 6-80-42.

