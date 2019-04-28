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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело: из больницы пропала 16-летняя девушка

Жительницу Ярославской области также ищет полиция

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Анастасии на вид 18–20 лет

Фото: УМВД по ЯО

Полицейские разыскивают 16-летнюю Анастасию Чумакову. Девушка пропала в Ростовском районе. Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения Анастасии.

Источник 76.RU рассказал, что девушка пропала из больницы в Ростовском районе.

— На вид 18–20 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, черные брюки, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Анастасии Чумаковой, просят сообщить по телефонам 02, 102 или в ОМВД России по Ростовскому району 8 (48536) 6-08-65, 8 (48536) 7-90-38 или в СУ СК РФ в Ростовском районе 8 (48534) 6-80-42.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 апр 2019 в 17:37

Весна,шишка на шишку полезла))))