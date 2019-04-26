В страшном ДТП в Ярославской области погиб житель Москвы: подробности утренней аварии

Сегодня рано утром возле села Новое произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись сразу три машины. «Тойота» вылетела на встречку, столкнулась с автомобилем «Форд», после этого японскую иномарку отбросило на микроавтобус. В ДТП погиб пассажир «Тойоты». Ещё четверо — водитель «Мерседеса», водитель «Форда», водитель и пассажир «Тойоты» доставлены в больницу.

Стало известно, кто погиб в этой страшной аварии, а также в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие.