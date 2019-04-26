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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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В страшном ДТП в Ярославской области погиб житель Москвы: подробности утренней аварии

Стало известно, в каком состоянии четверо пострадавших

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Водитель «Форда» в тяжёлом состоянии 

Фото: ГУ МЧС по ЯО

Сегодня рано утром возле села Новое произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись сразу три машины. «Тойота» вылетела на встречку, столкнулась с автомобилем «Форд», после этого японскую иномарку отбросило на микроавтобус. В ДТП погиб пассажир «Тойоты». Ещё четверо — водитель «Мерседеса», водитель «Форда», водитель и пассажир «Тойоты» доставлены в больницу.

Стало известно, кто погиб в этой страшной аварии, а также в каком состоянии сейчас находятся пострадавшие.

Столкнулись три машины

Фото: ГУ МЧС по ЯО

— В ДТП погиб 49-летний житель Москвы. Пострадавшие в тяжёлом состоянии, у них серьёзные травмы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (1)

водитель со стажем
26 апр 2019 в 14:52

А... Москаль... тогда чего тут страшного ....