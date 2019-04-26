«Тойота» вылетела на встречку: в тройном ДТП погиб мужчина, четверо травмированы

Сегодня примерно в 6:30 утра на трассе М-8 произошла страшная авария. В Ярославской области возле села Новое в ДТП попали три машины.



— «Тойота» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась машиной «Форд-Фокус», — рассказали очевидцы ДТП. — От удара «Тойоту» отбросило на микроавтобус «Мерседес», и она вылетела с дороги.

