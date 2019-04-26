«Тойота» вылетела на встречку: в тройном ДТП погиб мужчина, четверо травмированы

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
Теперь можно комментировать всё и сразу!
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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Сегодня примерно в 6:30 утра на трассе М-8 произошла страшная авария. В Ярославской области возле села Новое в ДТП попали три машины.
— «Тойота» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась машиной «Форд-Фокус», — рассказали очевидцы ДТП. — От удара «Тойоту» отбросило на микроавтобус «Мерседес», и она вылетела с дороги.
В аварии четыре человека получили травмы, один погиб.
— В результате ДТП пассажир «Тойоты-Хай-Лендер» погиб на месте, личность мужчины устанавливается, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Госпитализирован ещё один пассажир автомашины «Тойота-Хай-Лендер» — 50-летний мужчина, а также 51-летний водитель «Тойоты», 55-летний водитель «Форда» и 31-летний водитель «Мерседеса».
Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства аварии.