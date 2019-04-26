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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

«Тойота» вылетела на встречку: в тройном ДТП погиб мужчина, четверо травмированы

Полиция устанавливает личность пассажира, погибшего в аварии в Ярославской области

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ДТП произошло возле села Новое

Фото: читатель 76.RU

Сегодня примерно в 6:30 утра на трассе М-8 произошла страшная авария. В Ярославской области возле села Новое в ДТП попали три машины. 

— «Тойота» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась машиной «Форд-Фокус», — рассказали очевидцы ДТП. — От удара «Тойоту» отбросило на микроавтобус «Мерседес», и она вылетела с дороги. 

«Тойоту» выбросило с дороги

Фото: читатель 76.RU

В аварии четыре человека получили травмы, один погиб. 

— В результате ДТП пассажир «Тойоты-Хай-Лендер» погиб на месте, личность мужчины устанавливается, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Госпитализирован ещё один пассажир автомашины «Тойота-Хай-Лендер» — 50-летний мужчина, а также 51-летний водитель «Тойоты», 55-летний водитель «Форда» и 31-летний водитель «Мерседеса». 

Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства аварии.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Максим
26 апр 2019 в 10:40

Летуны проклятые, куда спешите, на тот свет? Вот и успели.

Гость
26 апр 2019 в 10:43

Непонятно: в заголовке "ФОРД вылетел на встречку", а тексте статьи "«Тойота» выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась".