25 апреля четверг
СЕЙЧАС +15°С
usd 64.68
eur 72.11
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 64.68
eur 72.11
Происшествия

Провела своё расследование: ярославна вычислила подростков-вандалов, изувечивших машины

Как девушка искала бегавших по авто парней в Ярославле

Поделиться

674
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Подростки помяли восемь машин

Фото: Анастасия Фёдорова

Жительница Ярославля Анастасия Фёдорова решила: «Хочешь сделать хорошо, сделай это сам». И принялась самостоятельно разыскивать подростков, изувечивших в Брагино несколько машин. 


Всё произошло рано утро, когда двое парней, развлекаясь, бегали по крышам и капотам припаркованных авто. Владельцы помятых машин написали заявления в полицию, так как автомобили получили значительные повреждения. Но через три дня Анастасия решила не ждать, пока стражи порядка приступят к поискам, и начала своё расследование.

— Увидев свои помятые машины, мы проверили камеры наблюдения, которыми оборудован наш дом, — рассказала Анастасия Фёдорова. — Выяснили, что эти подростки сначала прошли со стороны торгового центра «Космос» в сторону Павловской рощи, а через какое-то время вернулись к нашему дому и намеренно помяли восемь машин.

Анастасия с мужем предположили, что подростки могли заходить в круглосуточный магазин, благо, один такой есть поблизости.

— По времени как раз совпадало — дойти до магазина и вернуться, — говорит женщина. — Я пошла в этот магазин, оказалось, что мы были правы. Администратор смены запомнила этих подростков, уж больно яркая у них внешность. Один бритый с крашенным в светлый оттенок хохолком, второй — в очень яркой куртке. 

В магазине подростков тоже сняли камеры и уже достаточно крупно. Портреты подростков Настя передала в полицию. После этого владельцам авто сказали, что подростков нашли. 


— Пока в полиции нам не сообщили ни имён этих подростков, ни где они учатся, — говорит Анастасия. — Единственное, что знаем, — их нашли. И платить теперь будут их родители. У части машин страшные повреждения — только срезать крышу и приваривать новую.

В полиции нам сообщили, что по этому делу всё ещё идёт проверка.

Недавно в Рыбинске банда подростков разбила раритетную машину

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

подросткимашины

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
25 апр 2019 в 20:40

а менты где искали? рублем таких следаков наказывать нужно и гнать в шею руководителей которые не могут организовать процесс поиска.

Гость
25 апр 2019 в 20:23

Какая умица, а этим щеглам по сусалам.

Гость
25 апр 2019 в 20:08

Молодцы!!!!