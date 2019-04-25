Провела своё расследование: ярославна вычислила подростков-вандалов, изувечивших машины

Всё произошло рано утро, когда двое парней, развлекаясь, бегали по крышам и капотам припаркованных авто. Владельцы помятых машин написали заявления в полицию , так как автомобили получили значительные повреждения. Но через три дня Анастасия решила не ждать, пока стражи порядка приступят к поискам, и начала своё расследование. — Увидев свои помятые машины, мы проверили камеры наблюдения, которыми оборудован наш дом, — рассказала Анастасия Фёдорова. — Выяснили, что эти подростки сначала прошли со стороны торгового центра «Космос» в сторону Павловской рощи, а через какое-то время вернулись к нашему дому и намеренно помяли восемь машин. Анастасия с мужем предположили, что подростки могли заходить в круглосуточный магазин, благо, один такой есть поблизости. — По времени как раз совпадало — дойти до магазина и вернуться, — говорит женщина. — Я пошла в этот магазин, оказалось, что мы были правы. Администратор смены запомнила этих подростков, уж больно яркая у них внешность. Один бритый с крашенным в светлый оттенок хохолком, второй — в очень яркой куртке.

В магазине подростков тоже сняли камеры и уже достаточно крупно. Портреты подростков Настя передала в полицию. После этого владельцам авто сказали, что подростков нашли.





— Пока в полиции нам не сообщили ни имён этих подростков, ни где они учатся, — говорит Анастасия. — Единственное, что знаем, — их нашли. И платить теперь будут их родители. У части машин страшные повреждения — только срезать крышу и приваривать новую.



В полиции нам сообщили, что по этому делу всё ещё идёт проверка.



Недавно в Рыбинске банда подростков разбила раритетную машину.