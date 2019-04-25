25 апреля четверг
СЕЙЧАС +19°С
usd 63.98
eur 71.72
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 63.98
eur 71.72
Происшествия

Били по лицу и пинали по голове: двое ярославцев напали на полицейских

Теперь им грозит пять лет тюрьмы

Поделиться

813
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Ярославцев задержали за то, что они нарушали общественный порядок

Фото: Александра Савельева

Двух ярославцев будут судить за то, что они избили полицейских. Нападение на представителей власти произошло с разницей в месяц.

Первый инцидент случился в октябре прошлого года на улице Шавырина. 49-летний мужчина мешал местным жителям, поскольку был пьян и вёл себя очень шумно. Жильцы дома вызвали полицию. Разбуянившийся ярославец не хотел сдаваться в руки полицейских. Сначала он начал их оскорблять, а когда те попытались его задержать, три раза ударил одного из полицейских по лицу.

В ноябре прошлого года похожий случай произошёл на улице Блюхера. Здесь жильцы дома также вызвали полицию, поскольку терпеть под окнами вопли пьяного ярославца они уже не могли. Нарушителя порядка скрутили и посадили в машину. Там 40-летний мужчина, изловчившись, пнул полицейского по голове.

— В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Они направлены в суд. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы, — сообщил в СУ СК РФ по Ярославской области.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

полицияизбиение

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)