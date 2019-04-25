Били по лицу и пинали по голове: двое ярославцев напали на полицейских

Двух ярославцев будут судить за то, что они избили полицейских. Нападение на представителей власти произошло с разницей в месяц.



Первый инцидент случился в октябре прошлого года на улице Шавырина. 49-летний мужчина мешал местным жителям, поскольку был пьян и вёл себя очень шумно. Жильцы дома вызвали полицию. Разбуянившийся ярославец не хотел сдаваться в руки полицейских. Сначала он начал их оскорблять, а когда те попытались его задержать, три раза ударил одного из полицейских по лицу.

В ноябре прошлого года похожий случай произошёл на улице Блюхера. Здесь жильцы дома также вызвали полицию, поскольку терпеть под окнами вопли пьяного ярославца они уже не могли. Нарушителя порядка скрутили и посадили в машину. Там 40-летний мужчина, изловчившись, пнул полицейского по голове.