«Поджог совершили дети»: над Ярославлем поднялся чёрный дым

Страшный чёрный дым заметили вчера ярославцы в Красноперекопском районе. За торговым центром «Шоколад» в гаражном кооперативе горели покрышки. На место прибыли пожарные.
— Были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, — рассказали в управлении МЧС России по Ярославской области.
Позже ярославцы начали писать в соцсетях, как видели детей рядом с местом происшествия. Люди считают, что покрышки подожгли дети. А потом огонь перекинулся на соседние гаражи.
— Поджог совершили дети, видели свидетели, — пишет подписчик группы «Жесть Ярославль». — В итоге сгорели четыре гаража. И три машины пострадало. «Фольксваген-Поло» обгорел частично, но выехать из гаража самостоятельно не смог. Вторая машина — китайский джип «Ховер» — спаслась благодаря хозяину, который открыл ворота гаража ключами. И третья машина — ВАЗ — сгорела почти вся.