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Происшествия

«Поджог совершили дети»: над Ярославлем поднялся чёрный дым

Загорелся гаражный комплекс в Красноперекопском районе

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Пожар тушили около сорока минут

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com

Страшный чёрный дым заметили вчера ярославцы в Красноперекопском районе. За торговым центром «Шоколад» в гаражном кооперативе горели покрышки. На место прибыли пожарные.

— Были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, — рассказали в управлении МЧС России по Ярославской области.

Позже ярославцы начали писать в соцсетях, как видели детей рядом с местом происшествия. Люди считают, что покрышки подожгли дети. А потом огонь перекинулся на соседние гаражи.

— Поджог совершили дети, видели свидетели, — пишет подписчик группы «Жесть Ярославль». — В итоге сгорели четыре гаража. И три машины пострадало. «Фольксваген-Поло» обгорел частично, но выехать из гаража самостоятельно не смог. Вторая машина — китайский джип «Ховер» — спаслась благодаря хозяину, который открыл ворота гаража ключами. И третья машина — ВАЗ — сгорела почти вся.

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Анастасия Тихомирова

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пожарподжог

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
24 апр 2019 в 11:51

да бросьте, вы, на деток наговаривать!
они ангелы!
пукают, исключительно, фиалковым ароматом, и к покрышкам, ни-ни...

гость
24 апр 2019 в 13:28

ну где ж тут яжматери из соседней ветки про самолет со своим "ОНИЖДЕтИИИ???

гость
24 апр 2019 в 12:21

о чём сыр-бор? Если дети виноваты -родители заплатят - делов то, машины застрахованы - главное люди не пострадали - а детское баловство с огнём всегда было