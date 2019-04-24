«Поджог совершили дети»: над Ярославлем поднялся чёрный дым

Страшный чёрный дым заметили вчера ярославцы в Красноперекопском районе. За торговым центром «Шоколад» в гаражном кооперативе горели покрышки. На место прибыли пожарные.



— Были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава, — рассказали в управлении МЧС России по Ярославской области.



Позже ярославцы начали писать в соцсетях, как видели детей рядом с местом происшествия. Люди считают, что покрышки подожгли дети. А потом огонь перекинулся на соседние гаражи.

