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Житель Ярославской области поджёг своих родственников после похорон

Мужчине не понравилось, что родня засиделась у него в гостях

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После похорон родственники пошли домой, чтобы помянуть усопшего

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области вынесли приговор мужчине, который поджёг своих родственников.

44-летний житель Пошехонского района был на похоронах родственника вместе с бывшей женой, её сестрой и братом. После траурной церемонии все они пришли домой к осуждённому, чтобы помянуть усопшего и выпить. Опьянев, мужчина стал выгонять своих гостей, но те уходить отказались. Тогда мужчина принёс с веранды канистру с бензином и плеснул на пол. При этом часть брызг попала на родственников бывшей жены. Но это не остановило мужчину, и он бросил на пол зажжённую спичку. Огонь вспыхнул мгновенно. Сестра и брат бывшей жены получили серьёзные ожоги и попали в больницу. В суде мужчина вину свою признал частично, говорил, что хотел только напугать бывших родственников, канистры перепутал — думал, что плескает на пол воду.

— Мужчину приговорили к трём годам и шести месяцам условно и обязательным работам на 180 часов. Суд учёл, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет хорошие характеристики. Также он воспитывает несовершеннолетнего сына, — уточнили в прокуратуре по Ярославской области.

Кстати, сам осужденный с таким приговором не согласился и подал апелляцию, но суд её отклонил.

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поджогсудродственники

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 апр 2019 в 17:00

"Плескает"? Правда что ли?