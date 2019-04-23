Житель Ярославской области поджёг своих родственников после похорон

44-летний житель Пошехонского района был на похоронах родственника вместе с бывшей женой, её сестрой и братом. После траурной церемонии все они пришли домой к осуждённому, чтобы помянуть усопшего и выпить. Опьянев, мужчина стал выгонять своих гостей, но те уходить отказались. Тогда мужчина принёс с веранды канистру с бензином и плеснул на пол. При этом часть брызг попала на родственников бывшей жены. Но это не остановило мужчину, и он бросил на пол зажжённую спичку. Огонь вспыхнул мгновенно. Сестра и брат бывшей жены получили серьёзные ожоги и попали в больницу. В суде мужчина вину свою признал частично, говорил, что хотел только напугать бывших родственников, канистры перепутал — думал, что плескает на пол воду.

В Ярославской области вынесли приговор мужчине, который поджёг своих родственников.

— Мужчину приговорили к трём годам и шести месяцам условно и обязательным работам на 180 часов. Суд учёл, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет хорошие характеристики. Также он воспитывает несовершеннолетнего сына, — уточнили в прокуратуре по Ярославской области.

Кстати, сам осужденный с таким приговором не согласился и подал апелляцию, но суд её отклонил.