Приставил к горлу нож и изнасиловал: преступник рассказал, как напал на 12-летнего мальчика

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Его подозревают в насилии над ребёнком. По данным следствия, 4 апреля 2019 года вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 12-летнего мальчика в Красноперекопском районе. Приставив нож к горлу ребёнка, мужчина отнял у него сотовый телефон, а потом привёл мальчика в лесополосу на улице Посохова. — Там обвиняемый изнасиловал мальчика, после чего скрылся. Спустя несколько дней его поймали в Кировском районе, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

После того как обвиняемого поймали, он на месте преступления сам рассказал, как всё произошло. Как уточнили следователи, совсем недавно подозреваемый напал на женщину и ограбил её в Ярославском районе. — Обвиняемый ранее, начиная с 1975 года, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности и корыстно-насильственные преступления. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2018 года, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

У мужчины нет ни семьи, ни детей, ни даже постоянного места жительства. В последнее время он кочевал по Ярославской области. Его видели и в Ростове, и в Гаврилов-Яме, и в Семибратово. Мужчина ночевал на улице, в подъездах жилых домов и заброшенных зданиях. Следователи считают, что этот человек может быть причастен и к другим преступлениям. Поэтому всех, кто пострадал от данного мужчины или что-либо знает о его преступлениях, просят позвонить по телефонам 8 (4852) 42-97-85, 8 (4852) 42-97-87 или 8 (4852) 42-05-50.

