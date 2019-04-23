В Ярославле насмерть сбили 11-летнюю школьницу: уголовное дело возбуждать отказались

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10 апреля 2019
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8 апреля 2019
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Правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, где погибла 11-летняя школьница. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Напомним, страшная авария произошла в ноябре прошлого года: на проспекте Фрунзе водитель на ВАЗе насмерть сбил девочку. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения. Было видно, что школьница перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Тогда же стали появляться подробности ДТП: 23-летний водитель сел за руль, не имея водительских прав. Позже стали известны результаты экспертизы: в момент аварии он был трезвым.
— В ходе проверки установлено, что пешеход — несовершеннолетняя девочка — пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Экспертизой установлено, что водитель не имел технической возможности предотвратить наезд в момент появления пешехода на проезжей части. По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв. В возбуждении уголовного дела отказано, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.
Тем не менее к административной ответственности 23-летнего водителя привлекли. Он должен будет выплатить родственникам погибшей школьницы моральный и материальный ущерб.
Однако семья погибшей девочки продолжит добиваться справедливости после случившегося.
— Нами только подано исковое заявление о компенсации морального вреда. Будем обжаловать постановление об отказе уголовного дела. Перед семьёй даже не извинились, встречаться их адвокат отказывается, — рассказала адвокат семьи Ирина Астахова. — Точка в этом деле ещё не поставлена.
Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшей.