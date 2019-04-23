В Ярославле насмерть сбили 11-летнюю школьницу: уголовное дело возбуждать отказались

Правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, где погибла 11-летняя школьница. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, страшная авария произошла в ноябре прошлого года: на проспекте Фрунзе водитель на ВАЗе насмерть сбил девочку. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения. Было видно, что школьница перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Тогда же стали появляться подробности ДТП: 23-летний водитель сел за руль, не имея водительских прав. Позже стали известны результаты экспертизы: в момент аварии он был трезвым.