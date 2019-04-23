23 апреля вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.79
eur 71.72
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.79
eur 71.72
Происшествия
Подробности

В Ярославле насмерть сбили 11-летнюю школьницу: уголовное дело возбуждать отказались

В полиции прокомментировали подробности случившегося ДТП

Поделиться

4 127
12 Обсудить

Все новости

Все новости

Девочка перебегала дорогу на красный

Фото: Анастасия Тихомирова

Правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, где погибла 11-летняя школьница. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, страшная авария произошла в ноябре прошлого года: на проспекте Фрунзе водитель на ВАЗе насмерть сбил девочку. Момент аварии попал на камеры наружного наблюдения. Было видно, что школьница перебегает дорогу на красный сигнал светофора. Тогда же стали появляться подробности ДТП: 23-летний водитель сел за руль, не имея водительских прав. Позже стали известны результаты экспертизы: в момент аварии он был трезвым.

Водитель пытался помочь ребёнку

Фото: Алексей Королёв

— В ходе проверки установлено, что пешеход — несовершеннолетняя девочка — пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Экспертизой установлено, что водитель не имел технической возможности предотвратить наезд в момент появления пешехода на проезжей части. По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв. В возбуждении уголовного дела отказано, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.

Тем не менее к административной ответственности 23-летнего водителя привлекли. Он должен будет выплатить родственникам погибшей школьницы моральный и материальный ущерб. 

Однако семья погибшей девочки продолжит добиваться справедливости после случившегося. 

— Нами только подано исковое заявление о компенсации морального вреда. Будем обжаловать постановление об отказе уголовного дела. Перед семьёй даже не извинились, встречаться их адвокат отказывается, — рассказала адвокат семьи Ирина Астахова. — Точка в этом деле ещё не поставлена. 

Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшей.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ДТПДТП с погибшим

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (12)

mamonnorg2
23 апр 2019 в 13:16

интересно чей он сынуля!?

Кто-то с чем-то
23 апр 2019 в 12:58

Недавно читал статью, там черным по-белому написано. Что водитель обязан уступить дорогу далее в том случае если пешеход идёт в не положенном месте и даже на красный сигнал светофора. К тому же насколько я помню этот водитель гнал с явным превышением скорости, к тому же без прав на управление транспортным средством. В связи с этим он должен сидеть, а не откупаться штрафами. Российский суд самый гуманный суд...

Гость20
23 апр 2019 в 12:54

У него не было прав! Но он невиноват. Интересно.