Убийца заплакал в зале суда: подростку, который жестоко расправился над инвалидом, вынесли приговор

Ярославскому подростку, который жестоко расправился с 20-летним парнем-инвалидом, сегодня вынесли приговор. Также огласили наказание всем остальным участникам этого ужасного преступления.

Напомним, в городе Берёзовском Свердловской области четверо подростков жестоко избили 20-летнего Дмитрия. Компания выпивала за гаражами, как вдруг увидела проходящего мимо Диму. Они окрикнули его, позвали выпить вместе. Дима, как говорят друзья, был застенчивым парнем, мог заикаться, а иногда, когда волновался, не мог закончить предложение. Неизвестно почему, но банда подростков, среди которых был 16-летний парень из Ярославля, накинулась на Диму и стала избивать, скандируя при этом: «Россия! Россия!» Все издевательства над несчастным Димой снимала на телефон их 13-летняя подруга. К слову, ярославец — самый старший в этой компании. Его на время расследования дела заключили под стражу.