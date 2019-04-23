Убийца заплакал в зале суда: подростку, который жестоко расправился над инвалидом, вынесли приговор

Ярославскому подростку, который жестоко расправился с 20-летним парнем-инвалидом, сегодня вынесли приговор. Также огласили наказание всем остальным участникам этого ужасного преступления.
Напомним, в городе Берёзовском Свердловской области четверо подростков жестоко избили 20-летнего Дмитрия. Компания выпивала за гаражами, как вдруг увидела проходящего мимо Диму. Они окрикнули его, позвали выпить вместе. Дима, как говорят друзья, был застенчивым парнем, мог заикаться, а иногда, когда волновался, не мог закончить предложение. Неизвестно почему, но банда подростков, среди которых был 16-летний парень из Ярославля, накинулась на Диму и стала избивать, скандируя при этом: «Россия! Россия!» Все издевательства над несчастным Димой снимала на телефон их 13-летняя подруга. К слову, ярославец — самый старший в этой компании. Его на время расследования дела заключили под стражу.
— Суд приговорил его к девяти годам и девяти месяцам воспитательной колонии. Время содержания под стражей засчитывается в срок — 1 день за 1,5 дня в колонии. С него также взыскивается 12 тысяч рублей за адвоката по назначению, — передают наши коллеги с портала E1.RU.
Еще одного подростка также приговорили к девяти годам колонии. С него взыскали 3000 рублей за судебные издержки. Приставы надевают на них наручники прямо в зале суда. Третьего подростка также признали виновным и назначили ему восемь лет и восемь месяцев. С него взыскали 1127 рублей за судебные издержки. Четвертому подростку дали восемь лет и шесть месяцев. Один из парней заплакал во время оглашения приговора.
Как передают наши коллеги, семья убитого Дмитрия осталась довольна приговором. У самих же подростков есть ещё несколько дней на его обжалование.