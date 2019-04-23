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Убийца заплакал в зале суда: подростку, который жестоко расправился над инвалидом, вынесли приговор

Ярославец издевался над несчастным Дмитрием вместе с компанией своих друзей

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Ярославец — самый старший из банды, расправившейся над инвалидом

Фото: E1.RU

Ярославскому подростку, который жестоко расправился с 20-летним парнем-инвалидом, сегодня вынесли приговор. Также огласили наказание всем остальным участникам этого ужасного преступления.

Напомним, в городе Берёзовском Свердловской области четверо подростков жестоко избили 20-летнего Дмитрия. Компания выпивала за гаражами, как вдруг увидела проходящего мимо Диму. Они окрикнули его, позвали выпить вместе. Дима, как говорят друзья, был застенчивым парнем, мог заикаться, а иногда, когда волновался, не мог закончить предложение. Неизвестно почему, но банда подростков, среди которых был 16-летний парень из Ярославля, накинулась на Диму и стала избивать, скандируя при этом: «Россия! Россия!» Все издевательства над несчастным Димой снимала на телефон их 13-летняя подруга. К слову, ярославец — самый старший в этой компании. Его на время расследования дела заключили под стражу.

Мама убитого Дмитрия ходила на все заседания с его фотографией

Фото: E1.RU

— Суд приговорил его к девяти годам и девяти месяцам воспитательной колонии. Время содержания под стражей засчитывается в срок — 1 день за 1,5 дня в колонии. С него также взыскивается 12 тысяч рублей за адвоката по назначению, — передают наши коллеги с портала E1.RU.

Дима был застенчивым парнем

Фото: E1.RU

Еще одного подростка также приговорили к девяти годам колонии. С него взыскали 3000 рублей за судебные издержки. Приставы надевают на них наручники прямо в зале суда. Третьего подростка также признали виновным и назначили ему восемь лет и восемь месяцев. С него взыскали 1127 рублей за судебные издержки. Четвертому подростку дали восемь лет и шесть месяцев. Один из парней заплакал во время оглашения приговора.

Как передают наши коллеги, семья убитого Дмитрия осталась довольна приговором. У самих же подростков есть ещё несколько дней на его обжалование.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

подросткижестокостьинвалидубийство

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КОММЕНТАРИИ (4)

Серж
23 апр 2019 в 11:19

Вот и получите себе светлую сторону "России! России!", или как вы там кричали, изверги.

Диллинджер
23 апр 2019 в 11:16

Мало!

Димон
23 апр 2019 в 11:11

Самый гуманный суд в мире