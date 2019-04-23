Рано утром в Ярославле сгорели бараки

На Пятёрке вновь горели расселённые бараки. На этот раз пожар произошёл рано утром. Очевидцы вызвали МЧС.

— На данный момент пожар на улице Угличской потушен. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Ярославцы считают, что дома горят не просто так

— Все сразу стало понятно. Там кому-то место чистят под строительство, — написал в соцсетях Серёга Орехов.

Напомним, совсем недавно недалеко от этого места также сгорел расселённый дом. Однако в тот раз не обошлось без пострадавших. Чтобы спасти свою жизнь, из окна выпрыгнул бомж Захар.