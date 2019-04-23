23 апреля вторник
СЕЙЧАС +15°С
usd 63.79
eur 71.72
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 63.79
eur 71.72
Происшествия

Рано утром в Ярославле сгорели бараки

Пожар произошёл на Пятёрке

Поделиться

837
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Спасатели потушили огонь

Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com

На Пятёрке вновь горели расселённые бараки. На этот раз пожар произошёл рано утром. Очевидцы вызвали МЧС.

— На данный момент пожар на улице Угличской потушен. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Ярославцы считают, что дома горят не просто так

— Все сразу стало понятно. Там кому-то место чистят под строительство, — написал в соцсетях Серёга Орехов.

Напомним, совсем недавно недалеко от этого места также сгорел расселённый дом. Однако в тот раз не обошлось без пострадавших. Чтобы спасти свою жизнь, из окна выпрыгнул бомж Захар.

По теме

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

пожарМЧС

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)