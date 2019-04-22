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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

В Рыбинске загорелось здание психбольницы: эвакуировали людей

Фото и видео с места происшествия

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Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

Огонь в здании психдиспансера в Рыбинске на Ухтомского, 4 вспыхнул сегодня в 14 часов. На место приехали 10 единиц спецтехники и почти полсотни пожарных. Из здания пришлось эвакуировать восемь человек. Пожар удалось потушить за 37 минут. 

Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

— По предварительным данным, повреждено примерно 50 квадратных метров здания, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.

Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

Причину пожара устанавливают специалисты. Предварительной версией называют неисправность проводки.

Днём раньше в Рыбинске сгорело здание на улице Карякинской. Огонь тушили больше трёх часов.

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