В Рыбинске загорелось здание психбольницы: эвакуировали людей

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Огонь в здании психдиспансера в Рыбинске на Ухтомского, 4 вспыхнул сегодня в 14 часов. На место приехали 10 единиц спецтехники и почти полсотни пожарных. Из здания пришлось эвакуировать восемь человек. Пожар удалось потушить за 37 минут.
— По предварительным данным, повреждено примерно 50 квадратных метров здания, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Пострадавшие не зарегистрированы.
Причину пожара устанавливают специалисты. Предварительной версией называют неисправность проводки.
Днём раньше в Рыбинске сгорело здание на улице Карякинской. Огонь тушили больше трёх часов.