Вылетел на встречку: появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на окружной дороге

Камеры наружного наблюдения сняли момент аварии, в которой погиб молодой мотоциклист в Ярославле.
ДТП произошло днём 20 апреля на Юго-Западной окружной дороге. На видео видно, как мотоцикл врезается в едущий попутно автомобиль KIA. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу. Водители на встречке начинают резко тормозить, но успевают не все — на дороге массовое ДТП.
— Водитель мотоцикла, мужчина, погиб на месте, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В ДТП пострадало пять машин.
Погибшим мотоциклистом оказался молодой ярославец Иван Салов. У Ивана остались жена и маленький сын. Сейчас ярославские мотоциклисты организовали сбор средств на похороны. Информация размещена в группе сообщества.