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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия
Разбился мотоциклист

Вылетел на встречку: появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на окружной дороге

Публикуем кадры страшной аварии в Ярославле

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Мужчина погиб на месте

Фото: Алексей Дуров, Илья Хохлов

Камеры наружного наблюдения сняли момент аварии, в которой погиб молодой мотоциклист в Ярославле.

ДТП произошло днём 20 апреля на Юго-Западной окружной дороге. На видео видно, как мотоцикл врезается в едущий попутно автомобиль KIA. От удара мотоцикл отбросило на встречную полосу. Водители на встречке начинают резко тормозить, но успевают не все — на дороге массовое ДТП

— Водитель мотоцикла, мужчина, погиб на месте, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — В ДТП пострадало пять машин. 

Погибшим мотоциклистом оказался молодой ярославец Иван Салов. У Ивана остались жена и маленький сын. Сейчас ярославские мотоциклисты организовали сбор средств на похороны. Информация размещена в группе сообщества

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ДТП

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КОММЕНТАРИИ (14)

гость
22 апр 2019 в 12:59

Как жаль...Доля секунды -решила всё... Семье- соболезнования.

леруа
22 апр 2019 в 11:30

а кто заплатит за ремонт КИА??? а этого не жаль, борода есть, а ума нет... он когда летел не думал о своих детях, о детях в машинах рядом с ним, он лишь о себе думал, но не долго...

дворник
22 апр 2019 в 11:03

уж больно эпично-драматичная музыка. там больше бы подошло Minutemen - Corona (из чудаков) или тема бенни хила на худой конец.