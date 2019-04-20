Тело накрыли тряпкой: в Ярославле на Окружной дороге разбился мотоциклист

Сегодня около 12 часов дня в Ярославле на Юго-Западной окружной дороге случилось массовое ДТП. На улице Нефтяников у дома № 33 иномарка «Киа» столкнулась с мотоциклом. После мощного удара осколки мотоцикла разбросало по проезжей части.

— Водитель мотоцикла, мужчина, погиб на месте. В ДТП также пострадало пять машин, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Остальные автомобилисты не успели затормозить и тоже попали в ДТП. По словам очевидцев, легковушка «Лада-Калина» въехала в фуру. Ещё три машины не успели затормозить и врезались друг в друга.