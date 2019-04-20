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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

Тело накрыли тряпкой: в Ярославле на Окружной дороге разбился мотоциклист

Подробности смертельного ДТП

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На этой неделе это уже второй случай с гибелью мотоциклиста

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com

Сегодня около 12 часов дня в Ярославле на Юго-Западной окружной дороге случилось массовое ДТП. На улице Нефтяников у дома № 33 иномарка «Киа» столкнулась с мотоциклом. После мощного удара осколки мотоцикла разбросало по проезжей части.

— Водитель мотоцикла, мужчина, погиб на месте. В ДТП также пострадало пять машин, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Остальные автомобилисты не успели затормозить и тоже попали в ДТП. По словам очевидцев, легковушка «Лада-Калина» въехала в фуру. Ещё три машины не успели затормозить и врезались друг в друга.

Образовалась пробка

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
20 апр 2019 в 19:05

Начался отсчёт

пессимист
20 апр 2019 в 18:24

Ну что за дорога проклятая. Опять горе.