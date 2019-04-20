Огонь перекинулся на деревья: в Ярославле поймали поджигателя травы

В Заволжском районе Ярославля мужчина чуть не устроил большой пожар. К счастью, поджигателя вовремя заметили сотрудники Росгвардии.



— Оценив ситуацию, что огонь стремительно распространяется в направлении лесополосы, сотрудники незамедлительно сообщили в пожарную службу и приняли меры для тушения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.



— Городская трава «пропитана» солями тяжелых металлов, в сельской местности могут гореть остатки удобрений и пестицидов, опасный мусор (например, пластиковые бутылки). Такой дым едок и ядовит, он опасен для здоровья человека и природы, — прокомментировали в управлении МЧС России по Ярославской области.

