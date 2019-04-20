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    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

Огонь перекинулся на деревья: в Ярославле поймали поджигателя травы

Пожарные рассказали о последствиях

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Мужчина жег сухую траву

Фото: МЧС России по Ярославской области

В Заволжском районе Ярославля мужчина чуть не устроил большой пожар. К счастью, поджигателя вовремя заметили сотрудники Росгвардии.

— Оценив ситуацию, что огонь стремительно распространяется в направлении лесополосы, сотрудники незамедлительно сообщили в пожарную службу и приняли меры для тушения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции.

— Городская трава «пропитана» солями тяжелых металлов, в сельской местности могут гореть остатки удобрений и пестицидов, опасный мусор (например, пластиковые бутылки). Такой дым едок и ядовит, он опасен для здоровья человека и природы, — прокомментировали в управлении МЧС России по Ярославской области.

А в Ярославской области крупный пожар уничтожил два дома. Очевидцы сняли это на видео.

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Анастасия Тихомирова

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КОММЕНТАРИИ (3)

алекс
20 апр 2019 в 09:34

Очередной раз утверждаю что все пожары старой травы это вина администрации района. Старую траву надо было скосить прошлой осенью и тем самым избавиться от опасности весенних возгораний

Диллинджер
20 апр 2019 в 10:35

А может лучше поля бывшие начать перепахивать? Зерном засевать разным.!