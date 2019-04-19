«Вычислить практически невозможно»: как в «Яндекс.Такси» ищут лихача, устроившего ДТП в Ярославле

В «Яндекс.Такси» прокомментировали аварию с автомобилем, который снёс столб на Московском проспекте в Ярославле. Выяснилось, что наказать лихача не так-то просто.

Странная авария случилась 17 апреля. Машину, подъезжавшую к перекрёстку с улицей Павлова, вдруг занесло и отбросило на столб. А затем выбросило на середину дороги. К счастью, на дороге было пусто, никто не пострадал.

— Он был пьянющий, — рассказал о водителе такси очевидец аварии Юрий Лихота.



По идее, сервис такси должен отслеживать работу водителей. Мы запросили комментарий у представителей «Яндекс.Такси».