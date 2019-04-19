«Вычислить практически невозможно»: как в «Яндекс.Такси» ищут лихача, устроившего ДТП в Ярославле

В «Яндекс.Такси» прокомментировали аварию с автомобилем, который снёс столб на Московском проспекте в Ярославле. Выяснилось, что наказать лихача не так-то просто.
Странная авария случилась 17 апреля. Машину, подъезжавшую к перекрёстку с улицей Павлова, вдруг занесло и отбросило на столб. А затем выбросило на середину дороги. К счастью, на дороге было пусто, никто не пострадал.
— Он был пьянющий, — рассказал о водителе такси очевидец аварии Юрий Лихота.
По идее, сервис такси должен отслеживать работу водителей. Мы запросили комментарий у представителей «Яндекс.Такси».
— Мы продолжаем поиск. Если водитель в этот момент был не на заказе, то вычислить его практически невозможно, — рассказал пресс-секретарь «Яндекс.Такси».
Тем не менее на фото с места аварии видно, что водитель сидит в машине ДПС. Сейчас мы уточняем в ГИБДД данные о водителе и его состоянии.