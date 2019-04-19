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Происшествия

«Вычислить практически невозможно»: как в «Яндекс.Такси» ищут лихача, устроившего ДТП в Ярославле

Автомобиль снёс столб на Московском проспекте

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Водителя сложно вычислить: у «Логана» спереди нет номеров

Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»/Юрий Лихота

В «Яндекс.Такси» прокомментировали аварию с автомобилем, который снёс столб на Московском проспекте в Ярославле. Выяснилось, что наказать лихача не так-то просто.

Странная авария случилась 17 апреля. Машину, подъезжавшую к перекрёстку с улицей Павлова, вдруг занесло и отбросило на столб. А затем выбросило на середину дороги. К счастью, на дороге было пусто, никто не пострадал.

— Он был пьянющий, — рассказал о водителе такси очевидец аварии Юрий Лихота. 

По идее, сервис такси должен отслеживать работу водителей. Мы запросили комментарий у представителей «Яндекс.Такси».

— Мы продолжаем поиск. Если водитель в этот момент был не на заказе, то вычислить его практически невозможно, — рассказал пресс-секретарь «Яндекс.Такси».

Тем не менее на фото с места аварии видно, что водитель сидит в машине ДПС. Сейчас мы уточняем в ГИБДД данные о водителе и его состоянии.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ирина
19 апр 2019 в 13:38

Ну и что, что нет номеров. VIN номер то есть. И не поверю, что Яндекс такси не згает кому машины отдает. Бред какой то.