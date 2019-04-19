Мужчина истекал кровью: в Ярославле на Окружной дороге фура придавила две легковушки

Жуткая авария случилась вчера в 19:40. На Юго-западной окружной дороге в Ярославле столкнулись три машины. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и влетел в «Мерседес».
— В результате столкновения «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и столкнулся с автомашиной «Хёндай» под управлением мужчины 1955 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Водителя и пассажирку «Хёндай», а также 18-летнего пассажира «Мерседес» увезли в больницу. К счастью, все остались живы.
Причина ДТП устанавливается. В соцсетях ярославцы жалуются, что на Окружной дороге много ям, из-за которых и могла случиться авария.
— Ямы на окружной зачетные, любая могла привести к такой аварии. Удивительно, что каждый день так не бьются, — пишет Андрей Смирнов в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».