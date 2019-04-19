19 апреля пятница
СЕЙЧАС +7°С
usd 64.07
eur 72.24
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 64.07
eur 72.24
Происшествия

Мужчина истекал кровью: в Ярославле на Окружной дороге фура придавила две легковушки

Подробности массовой аварии и информация о пострадавших

Поделиться

893
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Очевидцы рассказали, что все три машины восстановлению не подлежат

Фото: УМВД России по Ярославской области

Жуткая авария случилась вчера в 19:40. На Юго-западной окружной дороге в Ярославле столкнулись три машины. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и влетел в «Мерседес».

— В результате столкновения «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, опрокинулся и столкнулся с автомашиной «Хёндай» под управлением мужчины 1955 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водителя и пассажирку «Хёндай», а также 18-летнего пассажира «Мерседес» увезли в больницу. К счастью, все остались живы.

Последствия жуткой аварии

Видео: «Жесть Ярославль»

Причина ДТП устанавливается. В соцсетях ярославцы жалуются, что на Окружной дороге много ям, из-за которых и могла случиться авария.

— Ямы на окружной зачетные, любая могла привести к такой аварии. Удивительно, что каждый день так не бьются, — пишет Андрей Смирнов в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ДТПавария

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)