В Ярославле мама отсудила деньги за то, что её сын сломал руку на горке из линолеума

В Заволжском суде Ярославля вынесли решение по делу о мальчике, который получил травму в ДК Добрынина. Напомним, ребёнок упал с горки из линолеума и сломал руку.
Мама пострадавшего мальчика требовала с руководства ДК компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Судебные тяжбы длились больше года, а сами заседания по нескольку часов.
— Суд вынес решение компенсировать пострадавшим 90 тысяч морального вреда, а также оплатить судебные расходы, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Руководитель ДК Добрынина Игорь Дербин пояснил нам, что ещё не в курсе этого решения, так как покинул суд в перерыв.
— Насколько я понял, нас сделали виноватыми. Обжаловать приговор, скорее всего, будем. Но не мы, а мэрия. Ведь это муниципальное учреждение, — сказал Игорь Дербин.
Ранее мама пострадавшего мальчика рассказывала, почему она требовала именно 300 тысяч рублей и о том, как сейчас себя чувствует её сын.