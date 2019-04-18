В Ярославле мама отсудила деньги за то, что её сын сломал руку на горке из линолеума

В Заволжском суде Ярославля вынесли решение по делу о мальчике, который получил травму в ДК Добрынина. Напомним, ребёнок упал с горки из линолеума и сломал руку.

Мама пострадавшего мальчика требовала с руководства ДК компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Судебные тяжбы длились больше года, а сами заседания по нескольку часов.

— Суд вынес решение компенсировать пострадавшим 90 тысяч морального вреда, а также оплатить судебные расходы, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.