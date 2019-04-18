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Происшествия

В Ярославле мама отсудила деньги за то, что её сын сломал руку на горке из линолеума

Конструкцию установили в ДК Добрынина

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До происшествия горку ставили каждый год

Фото: Александра Савельева

В Заволжском суде Ярославля вынесли решение по делу о мальчике, который получил травму в ДК Добрынина. Напомним, ребёнок упал с горки из линолеума и сломал руку.

Мама пострадавшего мальчика требовала с руководства ДК компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Судебные тяжбы длились больше года, а сами заседания по нескольку часов.

— Суд вынес решение компенсировать пострадавшим 90 тысяч морального вреда, а также оплатить судебные расходы, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Руководитель ДК Добрынина Игорь Дербин пояснил нам, что ещё не в курсе этого решения, так как покинул суд в перерыв.

— Насколько я понял, нас сделали виноватыми. Обжаловать приговор, скорее всего, будем. Но не мы, а мэрия. Ведь это муниципальное учреждение, — сказал Игорь Дербин.

Ранее мама пострадавшего мальчика рассказывала, почему она требовала именно 300 тысяч рублей и о том, как сейчас себя чувствует её сын.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
18 апр 2019 в 15:36

Мало взыскали.