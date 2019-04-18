«Кадры, как в боевике»: появилось видео погони в Ярославле, которая закончилась аварией

На запись камер наблюдения попало ДТП на Московском проспекте в Ярославле, где в микроавтобус врезалась легковушка. На кадрах отчётливо видно, как водитель «Жигулей», удирающий от гаишников, вылетел на перекрёстке с улицей Гагарина под красный сигнал светофора. Авария не остановила мужчину — он выскочил из машины и побежал бегом подальше от места происшествия. Полицейские бросились его догонять. Происходящее увидел водитель пятого троллейбуса и решил помочь полицейским. Он остановился, перегородив путь убегающему мужчине, и сам выпрыгнул из троллейбуса, чтобы помочь его догнать.

Тем временем стало известно, что погоня началась ещё на улице Свободы. «Жигули» привлекли внимание инспекторов ГИБДД, и они решили остановить легковушку. Но водитель проехал мимо и только ускорился. Гаишники прыгнули в служебную машину, включили сирену и поехали догонять нарушителя.



— Погоня началась после того, как водитель легкового автомобиля не выполнил законные требования наших сотрудников, — уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было. Но он управлял автомобилем без водительского удостоверения.



Погоня с аварией случилась сегодня ранним утром. Как стало известно изданию 76.RU, в ДТП никто из людей сильно не пострадал.

