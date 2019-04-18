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Происшествия
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«Кадры, как в боевике»: появилось видео погони в Ярославле, которая закончилась аварией

Также стало известно, из-за чего полицейские мчались за «Жигулями» через полгорода

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Происшествие попало в объектив камер городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион»

Фото: SafeRegion

На запись камер наблюдения попало ДТП на Московском проспекте в Ярославле, где в микроавтобус врезалась легковушка. На кадрах отчётливо видно, как водитель «Жигулей», удирающий от гаишников, вылетел на перекрёстке с улицей Гагарина под красный сигнал светофора. Авария не остановила мужчину — он выскочил из машины и побежал бегом подальше от места происшествия. Полицейские бросились его догонять. Происходящее увидел водитель пятого троллейбуса и решил помочь полицейским. Он остановился, перегородив путь убегающему мужчине, и сам выпрыгнул из троллейбуса, чтобы помочь его догнать.

Мужчину догнали быстро. Двое сотрудников ГИБДД и водитель троллейбуса скрутили его.

— Захватывающее видео — кадры, как в боевике, — пишут пользователи социальных сетей и нахваливают водителя троллейбуса.

Видео: SafeRegion

Тем временем стало известно, что погоня началась ещё на улице Свободы. «Жигули» привлекли внимание инспекторов ГИБДД, и они решили остановить легковушку. Но водитель проехал мимо и только ускорился. Гаишники прыгнули в служебную машину, включили сирену и поехали догонять нарушителя.

— Погоня началась после того, как водитель легкового автомобиля не выполнил законные требования наших сотрудников, — уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Признаков алкогольного опьянения у него выявлено не было. Но он управлял автомобилем без водительского удостоверения.

Погоня с аварией случилась сегодня ранним утром. Как стало известно изданию 76.RU, в ДТП никто из людей сильно не пострадал.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

погоняДТПпроисшествияавто

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дмитрий
18 апр 2019 в 16:06

Водителю троллейбуса большой респект. Так и должны мы помогать друг другу, быть заодно, а там глядишь и жить станем лучше.

Гость
18 апр 2019 в 16:03

Хорошо,что ДТП только с микроавтобусом и никого в погоне на скорости Жигуль из пешеходов не задавил,..а то было бы вам "Управлял без водительского удостоверения..(?!)"...

elle
18 апр 2019 в 15:48

молодцы, быстро среагировали