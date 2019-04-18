«Виновник ДТП убегал от гаишников»: на Московском проспекте «Жигули» влетели в микроавтобус

Сегодня рано утром на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина столкнулись ВАЗ и микроавтобус. По словам очевидцев, «Жигули» летели на красный, так как их преследовали сотрудники ГИБДД.

— После столкновения водитель пытался сбежать, его поймали инспекторы на остановке у Кооператора, — написал очевидец Сергей Мотов в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».