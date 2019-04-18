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Происшествия

«Виновник ДТП убегал от гаишников»: на Московском проспекте «Жигули» влетели в микроавтобус

Подробности утренней аварии в Ярославле

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ДТП произошло в семь утра

Фото: Всеволод Недвецкий/Первый ярославский автопортал

Сегодня рано утром на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина столкнулись ВАЗ и микроавтобус. По словам очевидцев, «Жигули» летели на красный, так как их преследовали сотрудники ГИБДД.

— После столкновения водитель пытался сбежать, его поймали инспекторы на остановке у Кооператора, — написал очевидец Сергей Мотов в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».

Виновника аварии ловили полицейские

Фото: Алексей Платонов/Первый ярославский автопортал

Хотя машины перегородили обе полосы, пробки не было. Очевидцы говорят, что водитель, скорее всего, был нетрезвым.

Оба водителя были трезвые

Фото: Алексей Платонов/Первый ярославский автопортал

— Виновник ДТП водитель ВАЗ-2107 пытался скрыться от полицейских. Признаков опьянения ни у кого из двух водителей не обнаружено, — прокомментировали аварию в УГИБДД по Ярославской области.

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Анна Лурье

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
18 апр 2019 в 10:51

И ужесточении ответственности за оставление места аварии здесь ничего не изменит.