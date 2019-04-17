Полыхали дома и поле: крупный пожар в Ярославской области уничтожил два дома

Сегодня в Некрасовском районе в деревне Рыбницы сгорели два дома. Пожар снял на видео проезжающий мимо деревни ярославец.



— Когда я ехал в сторону Профинтерна, горел один дом, — рассказал очевидец Сергей Ветров. — А минут через 40 по дороге обратно увидел, что полыхают уже два дома и поле.

