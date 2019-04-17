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Происшествия

Полыхали дома и поле: крупный пожар в Ярославской области уничтожил два дома

Видео с места

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Густой чёрный дым был заметен издалека

Фото: Сергей Ветров/Vk.com

Сегодня в Некрасовском районе в деревне Рыбницы сгорели два дома. Пожар снял на видео проезжающий мимо деревни ярославец.

— Когда я ехал в сторону Профинтерна, горел один дом, — рассказал очевидец Сергей Ветров. — А минут через 40 по дороге обратно увидел, что полыхают уже два дома и поле.

В МЧС рассказали, что пожар начался около 13 часов.

— Огонь с одного дома по ветру перекинулся на соседнее здание и на поле — загорелась сухая трава, — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Пожар уничтожил оба дома, к счастью, внутри никого не было.

— Пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в МЧС.

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