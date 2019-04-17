Полыхали дома и поле: крупный пожар в Ярославской области уничтожил два дома

Густой чёрный дым был заметен издалека
Фото: Сергей Ветров/Vk.com
Сегодня в Некрасовском районе в деревне Рыбницы сгорели два дома. Пожар снял на видео проезжающий мимо деревни ярославец.
— Когда я ехал в сторону Профинтерна, горел один дом, — рассказал очевидец Сергей Ветров. — А минут через 40 по дороге обратно увидел, что полыхают уже два дома и поле.
В МЧС рассказали, что пожар начался около 13 часов.
— Огонь с одного дома по ветру перекинулся на соседнее здание и на поле — загорелась сухая трава, — сказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Пожар уничтожил оба дома, к счастью, внутри никого не было.
— Пострадавшие не зарегистрированы, — сообщили в МЧС.