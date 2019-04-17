Били бутылкой по голове: в центре Ярославля банда подростков ограбила студентку МГУ

Одного из подростков обвиняют сразу в двух преступлениях. 17-летний ярославец отобрал на улице у 13-летнего мальчика мобильный телефон. В следующий раз, выйдя из троллейбуса на площади Волкова, он вместе с подругой набросился на студентку МГУ.

В Ярославле судили банду подростков. Семь ярославцев в возрасте от 16 до 19 лет обвиняют в 17 преступлениях. В позапрошлом и прошлом году подростки совершали кражи и разбой на улицах Ярославля. Они разбивали витрины магазинов , откуда выносили всё, что могли унести.

— Потерпевшая, находясь в шоковом состоянии, не выпускала из руки телефон, в связи с чем грабитель стал наносить удары кулаком по телу и лицу последней, а также позвал на помощь 16-летнюю подругу из своей компании, которая нанесла потерпевшей множественные удары по голове стеклянной бутылкой из-под водки, а также ногами по телу и лицу девушки, — рассказали в прокуратуре.



Подростки украли у девушки «Айфон 6», сумку Michael Kors, кошелек Armani, дорогие солнцезащитные очки и другие вещи. Всё это вышло на сумму более 85 тысяч рублей.



Сейчас приговор обжалуется осужденными и их защитниками. Трое из ярославцев ранее судимы. Их могут посадить в тюрьму от 6 месяцев до двух с половиной лет. Остальным подсудимым назначено условное лишение свободы.

