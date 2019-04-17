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Били бутылкой по голове: в центре Ярославля банда подростков ограбила студентку МГУ

Семь молодых ярославцев судили за серию разбойных нападений

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Преступления совершены тогда, когда все обвиняемые были несовершеннолетними

Фото: Александра Савельева

В Ярославле судили банду подростков. Семь ярославцев в возрасте от 16 до 19 лет обвиняют в 17 преступлениях. В позапрошлом и прошлом году подростки совершали кражи и разбой на улицах Ярославля. Они разбивали витрины магазинов, откуда выносили всё, что могли унести.

Одного из подростков обвиняют сразу в двух преступлениях. 17-летний ярославец отобрал на улице у 13-летнего мальчика мобильный телефон. В следующий раз, выйдя из троллейбуса на площади Волкова, он вместе с подругой набросился на студентку МГУ.

— Потерпевшая, находясь в шоковом состоянии, не выпускала из руки телефон, в связи с чем грабитель стал наносить удары кулаком по телу и лицу последней, а также позвал на помощь 16-летнюю подругу из своей компании, которая нанесла потерпевшей множественные удары по голове стеклянной бутылкой из-под водки, а также ногами по телу и лицу девушки, — рассказали в прокуратуре.

Подростки украли у девушки «Айфон 6», сумку Michael Kors, кошелек Armani, дорогие солнцезащитные очки и другие вещи. Всё это вышло на сумму более 85 тысяч рублей.

Сейчас приговор обжалуется осужденными и их защитниками. Трое из ярославцев ранее судимы. Их могут посадить в тюрьму от 6 месяцев до двух с половиной лет. Остальным подсудимым назначено условное лишение свободы.

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ТЕГИ

подростки

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КОММЕНТАРИИ (4)

гость
17 апр 2019 в 16:16

Что за беззубый приговор - кражи грабежи нанесение телесных повреждений - группой - всем больше 16 лет - 17 эпизодов - и условно?! Возникают нехорошие вопросы

Диллинджер
17 апр 2019 в 15:59

Какие добрые детишечки,жаль среди них не было того,помните который грозился военного увалять,ан не вышло ,теперь лечится бедолага умственный .Вот и здесь жаль не было пьяного солдатика чтобы встал на защиту девченки от гоп-компании.

Просточеловек
17 апр 2019 в 16:23

Поколение П в деле, а вырастут еще хуже будут