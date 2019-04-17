В Ярославле родные пропавшей девочки пошли в полицию только спустя три месяца после её исчезновения

В Ярославле продолжают искать 15-летнюю Севинч Дадамирзаеву. Девочка пропала 3 января. Она ушла из дома в Красноперекопском районе, и больше её никто не видел.

Сейчас поиском пропавшей занимаются не только волонтёры, но и Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело.

Несколько дней назад в группе «ЯрСпаса» во «ВКонтакте» под постом о пропаже девочки появилась интересная запись от Насти Нурминской.

— Вообще-то я никуда не терялась, это родители не хотят понимать, что жить с ними не желаю! Кто будет жить с пьяницами? Которые избивают детей и говорят: «Найди мне деньги или не заходи домой». Я Дадамирзаева Севинч Бехтиёровна, — написали во «ВКонтакте».