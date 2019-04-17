В Ярославле родные пропавшей девочки пошли в полицию только спустя три месяца после её исчезновения

В Ярославле продолжают искать 15-летнюю Севинч Дадамирзаеву. Девочка пропала 3 января. Она ушла из дома в Красноперекопском районе, и больше её никто не видел.
Сейчас поиском пропавшей занимаются не только волонтёры, но и Следственный комитет. Следователи возбудили уголовное дело.
Несколько дней назад в группе «ЯрСпаса» во «ВКонтакте» под постом о пропаже девочки появилась интересная запись от Насти Нурминской.
— Вообще-то я никуда не терялась, это родители не хотят понимать, что жить с ними не желаю! Кто будет жить с пьяницами? Которые избивают детей и говорят: «Найди мне деньги или не заходи домой». Я Дадамирзаева Севинч Бехтиёровна, — написали во «ВКонтакте».
Мы связались с волонтёрами «ЯрСпаса». Они ситуацию в семье комментировать не стали. Однако сам факт того, что девочка пропала 3 января, а обратились они в полицию и к волонтёрам лишь 29 марта, говорит о многом.
— Мы ведём переписку с человеком, который оставил комментарий от имени Севинч. Этот человек утверждает, что у неё всё хорошо, и просит убрать ориентировку. Но мы не сможем этого сделать до тех пор, пока Севинч не придёт в полицию и не даст понять, что у неё всё в порядке, — сообщили волонтёры «ЯрСпаса».
Наш источник сообщил, что, скорее всего, девушка живёт с молодым человеком. Причины, по которым она не хочет выходить на связь, пока не известны.
На вид девушке 15–16 лет. Рост 160 сантиметров, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы чёрные, глаза карие. Из особых примет — родинка над губой с правой стороны.
Выходя из дома, девушка была одета в чёрную дублёнку с капюшоном, чёрный платок, чёрную толстовку, узкие синие джинсы и чёрные ботинки.