В Ярославле водитель популярного такси снёс столб

Сегодня ночью на перекрёстке Московского проспекта и улицы Павлова водитель популярного такси попал в ДТП. По словам очевидца, мужчина снёс дорожное ограждение, врезался в столб, а затем машину выбросило на середину дороги.
— Он был пьянющий, — рассказал очевидец Юрий Лихота. — Прибор у сотрудников ДПС показал 1,3 промилле.
В ГИБДД информацию пока не подтвердили:
— Если водитель не пострадал в ДТП, то в базу данных его вносят в течение суток.
Пару дней назад другой водитель этого таксопарка пострадал от рук пассажира. Мужчина набросился с ножом на водителя. Подробности кровавого происшествия.