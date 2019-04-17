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Происшествия

В Ярославле водитель популярного такси снёс столб

Подробности ночного ДТП

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Авария случилась в полпервого ночи. Водитель ехал без пассажиров

Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ«/Юрий Лихота

Сегодня ночью на перекрёстке Московского проспекта и улицы Павлова водитель популярного такси попал в ДТП. По словам очевидца, мужчина снёс дорожное ограждение, врезался в столб, а затем машину выбросило на середину дороги.

— Он был пьянющий, — рассказал очевидец Юрий Лихота. — Прибор у сотрудников ДПС показал 1,3 промилле.

По предварительной информации, мужчина работает в двух такси — «Яндекс» и «Тройка»

Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ«/Юрий Лихота

В ГИБДД информацию пока не подтвердили:

— Если водитель не пострадал в ДТП, то в базу данных его вносят в течение суток.

Пару дней назад другой водитель этого таксопарка пострадал от рук пассажира. Мужчина набросился с ножом на водителя. Подробности кровавого происшествия.

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КОММЕНТАРИИ (1)

мимоходом
17 апр 2019 в 10:42

Эти таксисты мало того что города не знают,но и ездить не умеют.Понаехали варвары.