В Ярославле водитель популярного такси снёс столб

Сегодня ночью на перекрёстке Московского проспекта и улицы Павлова водитель популярного такси попал в ДТП. По словам очевидца, мужчина снёс дорожное ограждение, врезался в столб, а затем машину выбросило на середину дороги.



— Он был пьянющий, — рассказал очевидец Юрий Лихота. — Прибор у сотрудников ДПС показал 1,3 промилле.

