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Происшествия

У ярославца, который устроил смертельное ДТП, отобрали машину

Мужчина должен был выплатить моральный вред родственникам погибшего

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Машину реализуют в счёт долга

Фото: судебные приставы по ЯО

У ярославца, по вине которого погиб человек, отобрали автомобиль.

Несколько месяцев назад мужчина на своей машине устроил смертельное ДТП. Виновник должен был заплатить родственнице погибшего мужчины моральный вред в размере 453 тысяч рублей. Однако виновник ДТП не спешил загладить свою вину перед женщиной, которая потеряла близкого человека. Первое время мужчина платил какие-то копейки, хотя судебные приставы требовали, чтобы тот погасил долг полностью. А потом и вовсе перестал.

— У мужчины в собственности был автомобиль, который арестовали в счёт погашения долга, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
17 апр 2019 в 08:44

ага, стоимость изъятого ведра, 50к руб, в базарный день... если нет денег, пусть на зоне варежки шьёт и выплачивает и пока не выплатит, не выйдет...