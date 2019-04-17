У ярославца, который устроил смертельное ДТП, отобрали машину

У ярославца, по вине которого погиб человек, отобрали автомобиль.



Несколько месяцев назад мужчина на своей машине устроил смертельное ДТП. Виновник должен был заплатить родственнице погибшего мужчины моральный вред в размере 453 тысяч рублей. Однако виновник ДТП не спешил загладить свою вину перед женщиной, которая потеряла близкого человека. Первое время мужчина платил какие-то копейки, хотя судебные приставы требовали, чтобы тот погасил долг полностью. А потом и вовсе перестал.



— У мужчины в собственности был автомобиль, который арестовали в счёт погашения долга, — сообщили в службе судебных приставов по Ярославской области.

