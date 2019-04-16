«Он попросил остановить на мосту»: таксист рассказал, почему на него напал пассажир с ножом

Водитель такси, на которого с ножом напал пассажир, до сих пор находится в больнице.

Как нам стало известно, у пострадавшего мужчины есть семья. Супруга и маленькая дочка находятся в Вологде. Приезжать и навещать его они могут только по выходным. Сразу после случившегося таксисту прооперировали лёгкое. Сам мужчина ещё очень слаб, даже говорит с трудом. Сейчас с мужчиной в больнице находится его мама.

Нам удалось выяснить, почему пассажир напал на водителя.