«Он попросил остановить на мосту»: таксист рассказал, почему на него напал пассажир с ножом

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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
26 марта 2019
Теперь можно делиться фоточками!
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Водитель такси, на которого с ножом напал пассажир, до сих пор находится в больнице.
Как нам стало известно, у пострадавшего мужчины есть семья. Супруга и маленькая дочка находятся в Вологде. Приезжать и навещать его они могут только по выходным. Сразу после случившегося таксисту прооперировали лёгкое. Сам мужчина ещё очень слаб, даже говорит с трудом. Сейчас с мужчиной в больнице находится его мама.
Нам удалось выяснить, почему пассажир напал на водителя.
— Он рассказывал таксисту, что недавно у него умерла мама, сам он едет к отцу. Всю дорогу вёл себя очень нервно. И вдруг попросил остановиться прямо на мосту. Таксист объяснил ему, что это запрещено ПДД. Сразу после этого пассажир схватил лезвие и начал хаотично наносить удары, — рассказали сотрудники Росгвардии.
Вчера росгвардейцы, которые и пришли на помощь таксисту, навестили его в больнице.
— Росгвардейцы узнали, что у мужчины есть маленькая дочка. Поэтому они принесли набор сладостей и попросили мужчину передать его дочери, когда она придет навестить отца, — рассказали сотрудники Росгвардии.
Напомним, в прошедшую пятницу, 12 апреля, на Юбилейном мосту буйный пассажир с лезвием от ножа напал на таксиста. Он ранил водителя в шею, руку и грудь. Таксиста увезли на скорой. Пассажир получил черепно-мозговую травму и тоже попал в больницу. В отношении него полиция возбудила уголовное дело. Ярославские следователи также проводят проверку. Пассажир сейчас находится в психбольнице. В отношении него назначили ряд экспертиз.