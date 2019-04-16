«Била ребёнка палкой»: в Ярославле в отношении воспитательницы завели уголовное дело

Несколько дней назад одна из мам привела своего сына в садик. Мальчик был самым первым из детей, на тот момент в группе была лишь воспитательница. Вдруг ребёнок устроил истерику — ни за что не хотел оставаться один на один с воспитательницей. Ребёнок был из выпускной группы, где детям по 6–7 лет, и они уже давно привыкли к садику. Поэтому мама удивилась такому отказу.

В Ярославле на воспитательницу одного из садиков возбудили уголовное дело. Родители обрушились на женщину с обвинениями в том, что та своеобразно воспитывала ребят.

Стала выяснять, в чём дело. Ребёнок рассказал: за несколько дней до этого воспитатель на прогулке сильно наказала.



— Она била ребёнка палкой так, что палка сломалась, — рассказала мама ещё одного мальчика, который посещает ту же группу. — Родители того ребёнка сразу же написали заявление в полицию. Ребят уже опросили. Правда, сейчас их показания разнятся: кто-то говорит, что она била по голове, а кто-то говорит, что по попе.

По словам родителей, на эту воспитательницу уже жаловались заведующей.

— Моего сына, например, она тоже наказывала. Как-то она лишила его прогулки. Оставила одного в группе. При этом помещение проветривалось, все окна были открыты, а группа находится на втором этаже, — рассказала одна из мам.

Мы пришли в детский сад, чтобы поговорить с заведующей. Она встала на сторону воспитательницы.

— Этот воспитатель уже уволился. Про неё могу сказать, что она была сильным педагогом, у нас проработала десять лет. Кто вам сказал, что на неё жаловались? Это неправда. Никто из родителей ко мне не подходил, — сказала заведующая.