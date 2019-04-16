«Муж отдал нашу собаку, не дав детям попрощаться»: ярославна разыскивает пропавшего пса

Клич о помощи в соцсетях бросила ярославна Жанна Абрамова, разыскивающая свою собаку. Точнее, собака была когда-то членом большой семьи, пока между супругами, как говорит женщина, не случился разлад.
Ситуация странная, приводим точку зрения Жанны.
— С мужем мы прожили почти 10 лет. Не хочу ничего говорить плохого об этом человеке, но нам больше не по пути. И мы вновь переживаем сложный период. Но это ещё не все — мой муж отдал нашу собаку! Мы с детьми теперь её ищем. Это кареглазый хаски по кличке Рай, ему два года. Произошло всё 14 апреля 2019 года в Ярославле, — говорит Жанна.
Женщина заявляет — муж отказывается говорить, кому отдал пса.
— Мы только знаем, что новую хозяйку зовут Наташа, у неё трое деток, и живут они в частном доме, — говорит Жанна и просит новую хозяйку собаки откликнуться. Очень уж её дети привязались к псу.
— Дети плачут, я плачу. Он никого не предупредил, что собирается его отдать, и не дал даже попрощаться, — пишет Жанна.
Если вы знаете, как помочь Жанне, можно связаться с ней в соцсетях.