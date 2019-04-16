«Муж отдал нашу собаку, не дав детям попрощаться»: ярославна разыскивает пропавшего пса

Клич о помощи в соцсетях бросила ярославна Жанна Абрамова, разыскивающая свою собаку. Точнее, собака была когда-то членом большой семьи, пока между супругами, как говорит женщина, не случился разлад.

Ситуация странная, приводим точку зрения Жанны.

— С мужем мы прожили почти 10 лет. Не хочу ничего говорить плохого об этом человеке, но нам больше не по пути. И мы вновь переживаем сложный период. Но это ещё не все — мой муж отдал нашу собаку! Мы с детьми теперь её ищем. Это кареглазый хаски по кличке Рай, ему два года. Произошло всё 14 апреля 2019 года в Ярославле, — говорит Жанна.