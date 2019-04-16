«Предупредите родителей!». В парке у детской площадки провалилась плитка: яма метровой глубины

В Ярославле в сквере 950-летия на проспекте Ленина обрушилась плитка. Образовался большой провал, в который ради безопасности прохожие воткнули длинные ветки, чтобы сделать место провала более заметным.

Глубокий провал обнаружили вечером 15 апреля.

— Предупредите, пожалуйста, родителей! — написал сфотографировавший дыру Максим Шипунов. — Яма огромная, глубина больше метра. Надеюсь, никто не провалится и не сломает себе ногу или ещё чего.

Как уточняют очевидцы, под провалившейся плиткой виднеется земля, каких-то коммуникаций на первый взгляд не видно.