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«Предупредите родителей!». В парке у детской площадки провалилась плитка: яма метровой глубины

Обрушилась плитка в сквере на проспекте Ленина

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В дыру сунули ветки, чтобы место стало приметнее

Фото: Максим Шипунов

В Ярославле в сквере 950-летия на проспекте Ленина обрушилась плитка. Образовался большой провал, в который ради безопасности прохожие воткнули длинные ветки, чтобы сделать место провала более заметным.

Глубокий провал обнаружили вечером 15 апреля.

— Предупредите, пожалуйста, родителей! — написал сфотографировавший дыру Максим Шипунов. — Яма огромная, глубина больше метра. Надеюсь, никто не провалится и не сломает себе ногу или ещё чего.

Как уточняют очевидцы, под провалившейся плиткой виднеется земля, каких-то коммуникаций на первый взгляд не видно.

Редакция направила в мэрию Ярославля запрос с просьбой отреагировать и прокомментировать случившееся.

Глубина ямы — больше метра

Фото: Максим Шипунов

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КОММЕНТАРИИ (2)

zloygnom
16 апр 2019 в 08:32

так трамп же расковырял. всем известный факт.

горожанин
16 апр 2019 в 08:41

Очередной вход в нарнию,в прошлом году мужик провалился на Б.Октябрьской.