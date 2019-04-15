Всплыла главная версия пожара в Ярославле, где заживо сгорел сварщик

Сейчас в Ярославле на месте ЧП, где сегодня сгорел склад техники, работают следователи. Им предстоит выяснить причины возгорания, а также определить, нет ли в этой истории криминала.



— Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.



Появилась информация о том, что на пожаре заживо сгорел сварщик, который работал на складе. Также журналистам 76.RU стало известно, что уже есть первая и на данный момент главная версия случившегося — пожар мог произойти из-за искр от сварочного аппарата.

