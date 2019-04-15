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В пожаре погиб мужчина

Всплыла главная версия пожара в Ярославле, где заживо сгорел сварщик

Что сейчас происходит на месте ЧП

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Клубы чёрного дыма от пожара были видны издалека

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com

Сейчас в Ярославле на месте ЧП, где сегодня сгорел склад техники, работают следователи. Им предстоит выяснить причины возгорания, а также определить, нет ли в этой истории криминала.

— Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Появилась информация о том, что на пожаре заживо сгорел сварщик, который работал на складе. Также журналистам 76.RU стало известно, что уже есть первая и на данный момент главная версия случившегося — пожар мог произойти из-за искр от сварочного аппарата.

Пожар произошёл в складском помещении на Московском шоссе около 10 часов утра. Пожарные смогли справиться с огнём меньше чем через час.

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Михаил Контуев

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