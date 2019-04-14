«Маленький вандал»: в Брагино ребёнок поджёг домик на детской площадке

Сегодня в Брагино в одном из дворов на улице Строителей подожгли домик на детской площадке. Очевидцы утверждают, что это сделал маленький мальчик. Пламя быстро охватило маленькую постройку. Жители Брагино сняли происходящее на мобильный телефон. Примечательно, что рядом с открытым пламенем продолжали спокойно гулять дети, играть и качаться на качелях. Очевидцы вызвали пожарных.

— А строить новый домик его родители будут? Маленький вандал… — пишет в соцсетях Юлия Николаева.

— Вот и строй таким детям площадки для игр! Мы-то, дети 60-х годов, только мечтали о них! И не дождались. А современные дети-дикари поджигают, расписывают! Родители плохо воспитывают, — считает Татьяна Знающева.



— Радость для подростковой детворы! Жечь! Тут тебе внимание всех и вся, развлекуха. А то куда им таким податься? Все нынче платно. И кружки, и секции. Родители ни при чём, получая такую мизерную зарплату. Пацанов своих «рьяных» не могут отдать в секцию того же бокса. Потому что на раз-два — это бессмысленно. А на продвижение и обучение финансов у многих не хватает, — пишет Юлия Мушет.



— Родителей нужно оштрафовать по полной за дитятку. За то, что пожарных вызвали и машины рядом стоящие чудом не пострадали, — считает Валерия Тихомирова-Козлова.



Приехавшие на место спасатели быстро потушили пожар. Они сообщили, что пострадавших нет.

