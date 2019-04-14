Пассажира, который напал на водителя такси, отправили в психбольницу

Пассажир, который напал на водителя такси, сейчас находится в психиатрической больнице. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области. Как нам стало известно, на водителя такси, который ехал из Вологды, напал 34-летний ярославец.



Следователи говорят: преступнику придётся пройти ряд экспертиз. И не случайно.



— Назначен ряд судебных экспертиз. Поскольку у следствия имеются обоснованные сомнения в психическом здоровье подозреваемого, в отношении него будет проведена психиатрическая судебная экспертиза для определения психического состояния в момент совершения преступления. Эксперты должны сделать вывод о вменяемости, либо невменяемости мужчины, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

