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Избили таксиста
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Пассажира, который напал на водителя такси, отправили в психбольницу

Ярославец пройдёт ряд экспертиз

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Инцидент произошёл на Юбилейном мосту

Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com

Пассажир, который напал на водителя такси, сейчас находится в психиатрической больнице. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области. Как нам стало известно, на водителя такси, который ехал из Вологды, напал 34-летний ярославец.

Следователи говорят: преступнику придётся пройти ряд экспертиз. И не случайно.

— Назначен ряд судебных экспертиз. Поскольку у следствия имеются обоснованные сомнения в психическом здоровье подозреваемого, в отношении него будет проведена психиатрическая судебная экспертиза для определения психического состояния в момент совершения преступления. Эксперты должны сделать вывод о вменяемости, либо невменяемости мужчины, — сказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Также предстоит выяснить мотив конфликта.

В отношении 34-летнего мужчины полиция возбудила уголовное дело. Пока по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Однако, следователи считают, что состав преступления может быть иным. Поэтому они также начали свою проверку.

Напомним, что таксист попал в больницу с ножевыми ранениями в шею, грудь и руку. Сейчас его жизнь вне опасности.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

таксинападение

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