«Преступление тяжкое»: за дело о нападении на водителя такси взялись следователи

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на водителя такси.



Напомним, чудовищный случай произошёл на Юбилейном мосту 12 апреля. На таксиста напал пассажир прямо во время движения. Преступник с лезвием от ножа набросился на таксиста и нанёс ему несколько ударов. Водитель смог сориентироваться и вытолкнуть нападавшего из машины, а потом заблокировать двери.



47-летний водитель такси попал в больницу с ранениями в шею, руку и грудь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

