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Избили таксиста
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«Преступление тяжкое»: за дело о нападении на водителя такси взялись следователи

Чудовищный случай произошёл на Юбилейном мосту в Ярославле

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Нападавшего задержали

Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на водителя такси.

Напомним, чудовищный случай произошёл на Юбилейном мосту 12 апреля. На таксиста напал пассажир прямо во время движения. Преступник с лезвием от ножа набросился на таксиста и нанёс ему несколько ударов. Водитель смог сориентироваться и вытолкнуть нападавшего из машины, а потом заблокировать двери.

47-летний водитель такси попал в больницу с ранениями в шею, руку и грудь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

— По факту произошедшего органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия. В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки более тяжкого состава преступления, расследование которого относится к компетенции Следственного комитета России, материалы уголовного дела по инициативе следственного управления СК России по Ярославской области изъяты из полиции и переданы для дальнейшего расследования в следственный отдел по Дзержинскому району города Ярославля, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, машина ехала из Вологды. Напомним, что сервис «Яндекс. Такси» также дал комментарий, назвав произошедшее чудовищным случаем.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

таксинападение

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