«Преступление тяжкое»: за дело о нападении на водителя такси взялись следователи

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на водителя такси.
Напомним, чудовищный случай произошёл на Юбилейном мосту 12 апреля. На таксиста напал пассажир прямо во время движения. Преступник с лезвием от ножа набросился на таксиста и нанёс ему несколько ударов. Водитель смог сориентироваться и вытолкнуть нападавшего из машины, а потом заблокировать двери.
47-летний водитель такси попал в больницу с ранениями в шею, руку и грудь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
— По факту произошедшего органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия. В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки более тяжкого состава преступления, расследование которого относится к компетенции Следственного комитета России, материалы уголовного дела по инициативе следственного управления СК России по Ярославской области изъяты из полиции и переданы для дальнейшего расследования в следственный отдел по Дзержинскому району города Ярославля, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Как нам стало известно, машина ехала из Вологды. Напомним, что сервис «Яндекс. Такси» также дал комментарий, назвав произошедшее чудовищным случаем.