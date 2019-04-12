Очевидцы о кровавой разборке таксиста и пассажира: «Водитель не растерялся и вдарил по тормозам»

Сегодня днём на Юбилейном мосту произошёл кровавый конфликт между таксистом и его пассажиром. Как рассказали очевидцы, клиент напал на водителя с лезвием от ножа.

— Пассажир — наркоман. Во время движения напал на водителя и порезал лезвием от ножа. Но водитель не растерялся и вдарил по тормозам так, что пассажир оказался на лобовом стекле, — рассказал очевидец произошедшего ярославец Олег.

После нападения таксист заперся в машине. Пассажир вёл себя неадекватно, залезал на крышу и на капот. Через несколько минут подъехала полиция и задержала нападавшего. Водителя увезли на скорой.