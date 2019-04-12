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Происшествия
Избили таксиста
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Очевидцы о кровавой разборке таксиста и пассажира: «Водитель не растерялся и вдарил по тормозам»

Инцидент произошёл сегодня днём в Ярославле

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На место приехали сотрудники полиции

Фото: Первый Ярославский автопртал/Vk.com

Сегодня днём на Юбилейном мосту произошёл кровавый конфликт между таксистом и его пассажиром. Как рассказали очевидцы, клиент напал на водителя с лезвием от ножа.

— Пассажир — наркоман. Во время движения напал на водителя и порезал лезвием от ножа. Но водитель не растерялся и вдарил по тормозам так, что пассажир оказался на лобовом стекле, — рассказал очевидец произошедшего ярославец Олег.

После нападения таксист заперся в машине. Пассажир вёл себя неадекватно, залезал на крышу и на капот. Через несколько минут подъехала полиция и задержала нападавшего. Водителя увезли на скорой.

Мы уточняем подробности произошедшего.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.

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Анна Лурье

ТЕГИ

таксистпассажирпроисшествие

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ярославец
12 апр 2019 в 19:30

Наркоманы смертельно опасны для горожан.Когда плохо работает Наркоконтроль и отвратительно поставлена работа по выявлению наркоманов со стороны полиции,происходят такие кровавые преступления.Почему полиция не освидетельствует неадекватных по поведению людей?Даже заявляешь им,полицейским,факты приводишь,а они в ответ: "Нет оснований для принудительного освидетельствования!" Получается,что пока наркоман не зарежет человека, его полиция не будет освидетельствовать на употребление наркотиков?! Начальнику ГУВД и отдела Наркоконтроля по Ярославлю пора на пенсию,если не могут профилактику по выявлению наркоманов наладить.Дармоеды.