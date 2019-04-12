В Ярославской области зятю, избившему тёщу, запретили выходить из дома по ночам

В Тутаевском районе 33-летний мужчина избил свою тёщу у неё же дома.



Всё произошло в конце декабря прошлого года. Семья собралась вместе, видимо, уже во всю готовясь к новогодним праздникам. Во время застолья тёща и зять что-то не поделили. Тогда мужчина несколько раз ударил женщину ногами, обутыми в кирзовые сапоги.



— Мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его приговорили к одному году ограничения свободы с установлением дополнительных ограничений: запрета уходить из дома в ночное время суток, не изменять постоянного места жительства без согласия специализированного органа, не выезжать за пределы Тутаевского района, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.

