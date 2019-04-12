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Происшествия

В Ярославской области зятю, избившему тёщу, запретили выходить из дома по ночам

Родственники поругались во время застолья

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Мужчина избил тёщу у неё же дома

Фото: Александра Савельева

В Тутаевском районе 33-летний мужчина избил свою тёщу у неё же дома.

Всё произошло в конце декабря прошлого года. Семья собралась вместе, видимо, уже во всю готовясь к новогодним праздникам. Во время застолья тёща и зять что-то не поделили. Тогда мужчина несколько раз ударил женщину ногами, обутыми в кирзовые сапоги.

— Мужчина признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его приговорили к одному году ограничения свободы с установлением дополнительных ограничений: запрета уходить из дома в ночное время суток, не изменять постоянного места жительства без согласия специализированного органа, не выезжать за пределы Тутаевского района, — сообщили в прокуратуре по Ярославской области.

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