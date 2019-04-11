«Дочь положила в гроб папе любимую игрушку»: вынесли приговор банде, насмерть забившей мужчину

Трагедия произошла в конце октября прошлого года. В ночь с 26 на 27 октября Сергей вместе со своей женой отдыхал в кафе. За соседним столиком сидела компания молодых людей. Конфликт между Сергеем и двумя 18-летними парнями начался ещё в заведении. Потом мужчины вышли на улицу, началась драка. Парни жестоко избили Сергея. Он скончался на месте происшествия. У Сергея остались жена и маленькая дочка.

Семь с половиной и семь лет строгого режима — столько дали двоим мужчинам, которые насмерть забили свою жертву.

— Приговором мы удовлетворены, но нас распирает, что его дочка осталась без отца в мирное время на пустом месте. У матери глаза не высыхают от слез… И ни слова раскаяния... Они даже не извинились... — сказали родственники погибшего мужчины.

Девочке не стали говорить страшную правду, что отца жестоко избили. Ей сказали, что он заболел и умер.

— Понятно, что были слёзы... Она положила в гроб свою самую любимую игрушку — мишку, — рассказали родные Сергея.

В Ярославском областном суде рассказали, что приговор вынесли 8 апреля.

— Помимо тюремного срока, преступники обязаны выплатить семье погибшего моральный ущерб. Жене — 400 тысяч каждый, — дочери — 600 тысяч каждый и матери погибшего — 500 тысяч каждый, — рассказали в Ярославском областном суде.