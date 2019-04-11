В Рыбинске сгорел троллейбус, доставшийся городу от Татарстана

В Рыбинске на остановке сгорел троллейбус. ЧП произошло накануне днём. Жители Рыбинска пишут в соцсетях, что троллейбус только недавно приехал из Казани.

— Пострадавших нет, троллейбус только подготавливался к выпуску на линию, проходил обкатку, ехал без пассажиров, — рассказал сотрудник Рыбинскэлектротранса Роман Ивашкин.

— Вот тебе и пополнили транспорт. Так долго их ремонтировали — и результата ноль, — сокрушается жительница Рыбинска Ольга Быстрова.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда в Рыбинске горят троллейбусы. А в Ярославле транспорт загорелся прямо с пассажирами на борту.