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В Рыбинске сгорел троллейбус, доставшийся городу от Татарстана

ЧП в Ярославской области произошло на остановке

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Пожар произошёл 10 апреля

Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com

В Рыбинске на остановке сгорел троллейбус. ЧП произошло накануне днём. Жители Рыбинска пишут в соцсетях, что троллейбус только недавно приехал из Казани.

— Пострадавших нет, троллейбус только подготавливался к выпуску на линию, проходил обкатку, ехал без пассажиров, — рассказал сотрудник Рыбинскэлектротранса Роман Ивашкин.

— Вот тебе и пополнили транспорт. Так долго их ремонтировали — и результата ноль, — сокрушается жительница Рыбинска Ольга Быстрова.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда в Рыбинске горят троллейбусы. А в Ярославле транспорт загорелся прямо с пассажирами на борту.

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КОММЕНТАРИИ (2)

вотвамхуенот
11 апр 2019 в 10:47

не приняла земля русская железную повозку бусурманскую)

Гость
11 апр 2019 в 09:48

А зачем вообще этот троллейбус из Казани в Ярославскую область привезли? Для Казани плох стал, а в Рыбинске и такая дрянь сгодится?