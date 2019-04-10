Глумятся над чужим горем: на маму погибшего в ДТП мальчика посыпались циничные оскорбления

В адрес 14-летнего школьника из Рыбинска, который погиб под колёсами машины, посыпались циничные оскорбления. Неизвестные создали группу памяти. Но в ней они оставляют не слова скорби, а негативные комментарии, чаще всего используя ненормативную лексику. Оскорбления оставляют и в адрес мамы погибшего мальчика. Есть, правда, и ребята, которые пишут искренние соболезнования, но таких меньшинство. Смертельное ДТП произошло 6 апреля вечером в Рыбинске. В половину десятого на проспекте Серова сбили подростка. На 14-летнего школьника наехал автомобиль «Шевроле». За рулём иномарки сидел 22-летний парень. От удара пробило лобовое стекло. Мальчика увезли на скорой. От полученных травм он скончался в больнице.

Неизвестные пишут, что рады смерти мальчика Фото: соцсети

Оскорбления посыпались практически сразу. Неизвестные вычислили страничку мамы погибшего мальчика и стали строчить отвратительные комментарии под фотографией подростка. Мы изучили страничку одного из тех, кто пишет гадости. Судя по всему, он не первый раз занимается такими вещами. В комментариях под его фотографиями во «ВКонтакте» пользователи соцсетей уже давно стали оставлять негативные комментарии. Мама погибшего мальчика сейчас переживает страшные чувства. Ей приходится справляться не только с тем, что она потеряла сына, но и с негативом, который вот уже несколько дней льётся на её семью. — Я написала заявление в полицию. Сделала скриншоты с комментариями и всё отдала полицейским. Я понятия не имею, кто этим занимается, — сказала 76.RU мама погибшего подростка. История действительно возмутительная. И главное, непонятно, кто и зачем пытается «добить» несчастную мать. Чтобы понять, почему люди совершают такие поступки, мы обратились за комментарием к профессору факультета психологии ЯРГУ имени Демидова, доктору психологических наук Надежде Клюевой.

— Вся эта ситуация напоминает буллинг — это травля одного из членов коллектива. Как правило, это распространено в школьной среде. Компания детей выбирает жертву и зачастую безосновательно начинает преследовать, унижать, оскорблять. Причины могут быть разными. Во-первых, это могут быть собственные проблемы. Человек любой ценой хочет получить внимание, ему без разницы, позитивное или негативное. Во-вторых, причиной могут быть патологические черты характера. 20% населения России находится в пограничном состоянии, когда ещё чуть-чуть — и всё, будет патология. Патологические черты характера — это полное отсутствие моральных принципов. Человек, устроивший травлю, может находиться в депрессии, у него может быть шизофрения. А весной и осенью эта болезнь обостряется. И ещё одна причина — это размытие понятий жизни и смерти. В пору интернета, компьютерных игр человеческая жизнь обесценивается. Мы чуть ли не ежедневно с экрана видим, как убивают людей в играх, фильмах. Как правило, травлей занимаются подростки. Но бывают и взрослые люди с неудавшейся судьбой, одинокие, безработные. Но в своей несостоятельности они обвиняют общество. Бывает, что подобными вещами занимаются женщины, которые не менее, а иногда и более агрессивны и жестоки, чем мужчины. В данном случае маме следует полностью закрыть страницу и не реагировать на подобные комментарии, потому что преследователи ещё больше начнут травить свою жертву, — сказала Надежда Клюева.